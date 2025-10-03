Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: "Aún tengo el susto en el cuerpo"

El arzobispo Jesús Sanz Montes ofició ayer, con el apoyo de Javier Gómez Cuesta y Francisco Javier Suárez, la misa por los Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional que se llevó a cabo en la iglesia de San Pedro. En su homilía, celebró el encuentro de los diferentes estamentos culturales, sociales, militares e internos de la Iglesia, recordando: "Si somos un pueblo cristiano, tenemos que mantener y celebrar estas referencias, que no son un adorno piadoso, sino un reclamo. Los Ángeles Custodios son ese reclamo para la Policía Nacional", señaló el arzobispo.

Sanz Montes puso en valor el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "ángeles que van de uniforme", y que destacó su oficio tras desvelar un momento de tensión que vivió recientemente en su viaje a México, donde están impulsando una misión diocesana "en una zona realmente complicada de inmensa violencia". "Yendo a una de las comunidades más elevadas en la montaña, fui detenido por un grupo de encapuchados que me apuntaron con sus metralletas, hasta que les expliqué quién era y a dónde iba y me perdonaron, dejándome continuar. El susto lo tengo todavía en el cuerpo", detalló Sanz Montes que agradeció la protección que se vive en España. "A pesar de tantos pesares y con todas las dificultades que sabemos que tenemos, en muchos órdenes, sabes que hay una seguridad más que mínima", mencionó el arzobispo.

En sus palabras dejó un mensaje de optimismo frente a la vida, "que tiene algunos esquinazos en donde no percibes la protección a tu ángel de la guarda", pero que acaban mostrando que "Dios está al lado" y pese a que es omnipresente, "no asusta, sino que nos acompaña de forma dulce y discreta".

Jesús Sanz Montes cerró su homilía recordando que "Dios quiere que seamos ángeles, aunque llevemos gafas y no alas". "Somos mensajeros de una palabra más grande que la que pronuncia nuestros labios", afirmó el arzobispo que ofreció la liturgia por todos los compañeros policías caídos en servicio y por sus familiares y amigos que tuvieron que sufrir sus pérdidas.