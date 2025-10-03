Las feministas dicen que el Piñole es "muy pequeño"

"El traslado al Museo Nicanor Piñole de la Oficina de Políticas de Igualdad es una decisión política cuya responsable es la Alcaldesa, que además ostenta las competencias en materia de igualdad; el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón no ha avalado ese traslado en ningún momento". Así se expresó ayer el colectivo feminista en un comunicado en referencia al conocido plan de reorganización cultural que promueve el gobierno local y que apuesta por trasladar el actual Piñole hasta Tabacalera y reformar el actual inmueble como nueva sede de la Oficina de Igualdad para que el Centro Asesor de la Mujer tenga un espacio propio y deje de compartir espacio en el centro municipal de La Arena.

El Consejo de Mujeres señala que siempre pidieron un espacio "propio y apropiado" para su Casa de Encuentros y dicen ser "muy conscientes" de la "necesidad urgente de un cambio de sede para unas oficinas de políticas de igualdad que actualmente se ven desbordadas en cuanto al trabajo y al espacio". "Pero también entiende este Consejo que el cambio de sede tiene que llevar aparejado una reformulación del proyecto, puesto que la sociedad ha cambiado, las necesidades de las mujeres también han cambiado y el futuro no parece que vaya a suponer una disminución de las demandas de las mujeres de Gijón", añaden.

"Por tanto, creemos que el Museo Nicanor Piñole no reúne las condiciones de espacio adecuadas", completa el grupo, que considera que el actual Piñole "se quedará pequeño" en el futuro como sede de las políticas de igualdad. El Consejo de Mujeres reivindica explorar de nuevo soluciones como los antiguos juzgados de Prendes Pando.