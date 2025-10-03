Gijón se queda sin dinero de Europa para "Cimavilla 2030", el gran plan de futuro del barrio histórico

Gijón presentará alegaciones a la resolución provisional que ha dejado el proyecto "Cimavilla 2030" sin las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a las que había optado el Ayuntamiento para su financiación. Desde el equipo de gobierno se garantiza que las acciones incorporadas en ese proyecto global se mantendrán aunque no se reciban los fondos europeos. “Como habíamos garantizado a los vecinos, el compromiso no varía. Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones en el barrio alto durante los próximos 5 años”, aseguró Jaime Fernández-Paíno, Director General de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. “Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones de euros en el barrio alto durante los próximos 5 años”, aseveró.

El proyecto "Cimavilla 2030", que el gobierno desarrolló recogiendo en parte propuestas del propio movimiento vecinal y uniéndolas a actuación de impulso municipal, aglutinó en un mismo documento 26 actuaciones –organizadas en ocho ejes– para la mejora del barrio histórico gijonés. Un paquete de acciones a todos los niveles con un coste total de unos 24,7 millones y para el que se esperaba conseguir un 60% de financiación en la convocatoria de los fondos Feder.

Entre las actuaciones más cuantiosas que se incluyeron en el docume nto estaban la rehabilitación interior de Tabacalera por 6,1 millones o el fomento de la plataforma única Oeste, con 5,1 millones para facilitar la accesibilidad y su unión con el centro de Salud de Puerta de la Villa, Acerona-Plaza de Europa y la glorieta de los Institutos en autobús.