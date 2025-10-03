Gijón quiere del Ministerio una ayuda directa para acciones en vivienda como tiene Barcelona: "No somos menos"

El edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, ha lamentado esta mañana que no se vaya a poder llevar a cabo la reunión que la alcaldesa de la ciudad le había solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Se nos ha dicho que es por problemas de agenda de la ministra y es una pena porque al final la colaboración entre administraciones es importantísima y clave para solucionar problemas tan acuciantes para la sociedad como el de vivienda", concretó Martínez Salvador.

Isabel Rodríguez, que hoy está en Gijón, sí tiene agendada a ultima hora de la mañana una visita a Peritos, donde el gobierno del Principado tiene en marcha la construcción de 250 pisos que se destinarán a alquiler asequible, y a primera hora de la tarde inaugurará en la Casa del Pueblo unas jornadas que sobre vivienda organiza la Agrupación Socialista de Gijón.

En la fallida reunión, Moriyón tenía previsto explicar a la ministra los proyectos en materia de vivienda en marcha en Gijón y solicitar, entre otras cosas, que el ministerio le de al Ayuntamiento gijonés una ayuda nominativa de carácter anual para acciones en materia de vivienda como la que han tenido o tienen otros ayuntamientos."Barcelona, por ejemplo, recibe entre 12 y 15 millones. ¿Por qué no puede recibir Gijón algo igual, en una cantidad proporcional a la población que vive aquí? Gijón no es menos que Barcelona ni Asturias menos que Cataluña. No estamos pidiendo nada que no tengan otras ciudades y Gijón es una de las quince ciudades más grandes de España", remató el forista defendiendo el interés del Ayuntamiento de estabecer vías de colaboración en materia de vivienda con el gobierno de España como las tiene ya con el gobierno de Asturias.

Una obra de la EMA para Peritos

La Alcaldesa de Gijón quería hablar con la ministra de la posibilidad de esa transferencia directa, pero también de ayudas para la urbanización de solares "y que una vez que estén urbanizados pueda dárseles destino para construcción de vivienda pública, bien sea para la venta o para el alquiler. Lamentablemente no vamos a poder explicarselo", indicó que el concejal que remató con un "por desgracia aquí no nos vienen ministros todos los días y nos parecía oportuno que, por lo menos, y tratandose de un tema como la vivienda pudiera sentarse con la Alcaldesa y ver como hacer confluir planes".

Si se verán Moriyón y Rodríguez en la visita a Peritos. Precismente sobre esa obra, el edil de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) anunciaba la licitación de una obra e n las redes de saneamiento y abastecimiento de la zona que permitirá garantizar el servicio tanto a los residentes de las 250 viviendas como a los establecimientos dotacionales y de servicios que se van a ubicar en los bajos. La red actual no está dimensionada adecuadamente ya que se había pensado para el antiguo equipamiento educativo. El coste de esta obra ronda el cuarto de millón de euros y tiene una duración de 4 meses. No afectará a los plazos de construcción de las viviendas.