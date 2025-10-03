Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: "Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino"

La Unidad Pastoral de San José, la Basílica del Sagrado Corazón y San Pedro inicia el curso 2025-2026 con una Jornada de Fraternidad en La Quinta de San Eutiquio, que se celebra mañana sábado, 4 de octubre, a las 11.00 horas, y a la que están invitados aquellos que quieran unirse previa inscripción en la sacristía de San Pedro. El párroco del templo, Javier Gómez Cuesta (Alevia, Panes, 1941), explica el sentido de este encuentro, pensado para "conocerse, tratarse y trabajar juntos" por el bien común con talleres y un almuerzo compartido. "La Iglesia es fraternidad y asamblea y queremos que esta unidad sea un camino nuevo, que será una aventura", señala.

En primer lugar, cuéntenos, ¿qué es una unidad pastoral?

Antes, cada uno se sentía miembro de una parroquia, pero, ahora, en las ciudades, hay mucha movilidad y la gente va a donde más le gusta el estilo de parroquia. Entonces, hay que afrontar juntos las nuevas expresiones de evangelización y, en Gijón, una de ellas es San José, la Basílica y San Pedro. Para empezar lo mejor es conocerse y tratarse, ya que la Iglesia es fraternidad y asamblea. Hemos organizado la Jornada de Fraternidad en La Quinta de San Eutiquio y parece que nos acompañará el buen tiempo. Allí hay amplio espacio, así que nos reuniremos y trataremos algunas cuestiones.

Es la primera vez.

Sí, pues se acaban de formar las unidades pastorales. En Gijón hay más. Es un camino nuevo y como tal una aventura. No queremos la Iglesia cerrada, queremos una en salida.

¿Cuáles serán esas cuestiones que tratarán?

Una es Cáritas, otra las Cofradías, que están en auge y en Gijón tienen cada vez más miembros; también la Catequesis, cómo darla hoy en día, incluso a los alumnos adultos. Por último, la Liturgia, cómo celebrar mejor. Es una forma de avivar la fe, yo digo que son como los besos a mamá, si no besas a mamá... (ríe). Pues si no vas a misa, si no rezas y celebras, tendrás una fe cultural, pero no viva, la que cambia el mundo.

¿Por qué considera tan importante esa vivencia activa de la fe?

Yo pienso que la Iglesia tiene un papel actual muy importante. Es la que quiere establecer el reino de Dios de valores, de verdad, que hace mucha falta; de amor, de paz, de solidaridad. Valores fundamentales que luego pueden materializarse en diversas formas económicas, sociales y políticas. Estos valores, si se fomentan, darían más estabilidad y se podría disfrutar más la vida.

¿Qué esperan conseguir?

Participación. Será mucho de fraternizar, conocernos y una forma de comenzar trabajo en común, a ver qué podemos ejecutar juntas las tres instituciones de la unidad pastoral. Y también comer juntos, que la comensalidad es importante (bromea).

¿Cuál será su abordaje?

Pues lo principal, como decía, una llamada a la participación. Una de las características de la Iglesia actual y que impulsó el Papa Francisco es la sinodalidad. La Iglesia a veces tiene un lenguaje muy característico, pero significa "andar juntos el mismo camino". La Iglesia es para evangelizar y todos sus miembros, no solo los sacerdotes y las religiosas, sino los seglares (aquellos que no forman parte del clero), tienen que anunciar la buena noticia de Jesucristo. Los talleres serán para, como decía, ver qué acción podemos lanzar las tres instituciones.

¿Cómo definiría el momento actual de la Iglesia en Asturias?

La Diócesis de Oviedo intenta presentar el Evangelio de diferente modo, porque los tiempos han cambiado mucho; en 50 años ha cambiado más que en cinco siglos. Ya habló de ello San Juan Pablo II, quien dijo en los 80 que se necesitaba un nuevo espíritu, métodos y expresiones.

¿Con qué ánimo afronta el nuevo curso pastoral?

Pues como siempre, con entusiasmo. Cada año es una nueva experiencia. Dios habla por los acontecimientos y hay que afrontar los retos que se nos presenten con ilusión.

Respecto a su puesto, se rumoreó sobre su posible retiro.

Yo estoy a disposición del señor Obispo. Aunque a esto se ha sumado últimamente un problema serio, que es la falta de vocaciones. Es preocupante y esperamos que sea pasajero. Por mi parte, gracias a Dios, todavía me encuentro en plenas facultades y con muchas ganas de seguir.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a sus feligreses?

Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios, así que tenemos que hacernos cargo. La Iglesia ha afrontado siempre los muchos cambios y tenemos que hacerlo con interés y con esperanza.