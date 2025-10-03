Entre música, comida y amigos, así fue el último baile de la popular tienda de discos Mundo Sonoro

La icónica tienda de discos Mundo Sonoro abrió ayer sus puertas por última vez frente a la plazuela de San Miguel. La única tarea del día era meter el material sobrante de la liquidación en cajas y hacer sitio para lo que acabó siendo una larga y concurridísima fiesta vespertina, pero a Nacho Morán y Rosa Rodríguez aún se le acercaron clientes para llevarse un último vinilo. "Que con la tienda aquí desarmada todavía entre la gente...", se sorprendía, agradecido, Morán. Mundo Sonoro se despidió de su ciudad así, entre música, comida y amigos, tras más de 46 años de actividad.

La tienda era la más antigua de España si se exceptúa a los negocios de segunda mano y de las únicas que ofrecía discos de música clásica y jazz. Morán llevaba ya un tiempo jubilado y el local baja ahora la persiana tras hacer lo propio Rodríguez. Ambos se felicitan, al menos, de constatar que el futuro del establecimiento parecerá integrarse bien en el barrio: el local acogerá una nueva sede en el centro de la Confitería de Somió. "Está la gente interesada porque es un negocio con muchos clientes. Aquí les va a ir bien", vaticina Morán.

El cierre de Mundo Sonoro, no obstante, sí dejará unas cenizas de música. Explican los comerciantes que han vendido su mueble de discos y que previsiblemente entregarán parte de su material sobrante a un joven que pretende abrir una tienda de música en Pablo Iglesias. "Su pareja es restauradora, así que vendrán también figuras y cosas así, y de discos se centrará en el pop y en el rock", adelanta Morán.

El plan de jubilación de Rodríguez y Morán es tan simple como sólido. "La idea es hacer un viaje cada tres meses, leer, escuchar música, cuidar de la huerta y viajar. Y levantarnos todos los días a la hora que nos apetezca", cuenta él. Ambos agradecen el apoyo recibido en estos últimos meses –la tienda llevaba meses en liquidación- y dicen bajar la persiana con la alegría de sentirse "muy queridos".