Las zonas tensionadas de Gijón serán la vía para recibir ayudas del Ministerio de Vivienda: "Alcaldesa, buenas noticias para tus vecinos", dice la ministra

"Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Esta es la imagen. Aquí está lo que queremos para el futuro de este país con el nuevo Plan Estatal de Vivienda: más vivienda, más vivienda asequible, más oportunidades para la juventud, que bajen los precios de los alquileres y que las ciudades no dejen de ser ciudades con su barrios, con sus plazas y con sus vecinos". Esa imagen que ayer reivindicó desde Gijón como ejemplo a seguir la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue la de la construcción de 250 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes que se están construyendo en el solar de Peritos.

Un proyecto que, y ese valor también lo quiso destacar la ministra, parte de un compromiso compartido entre los gobiernos de España, Asturias y Gijón, el uso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y la colaboración público-privada. "En la vida, y en la política es mejor avanzar en torno a acuerdos y no a confrontaciones. En el caso de las políticas de vivienda el acuerdo es impepinable. O trabajamos juntos o no lograremos sacar proyectos como éste adelante", defendió Rodríguez que solo un día antes había estado horas negociando con presidentes autonómicos para buscar un acuerdo sobre el nuevo plan estatal.

Junto a Rodríguez visitaron las obras de Peritos el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias Asturias, Ovidio Zapico, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

La Ministra habló, y dio números, sobre lo hecho y lo que se va a hacer en Asturias y abrió la puerta a cualquier tipo de colaboración y ayuda económica a dar al Ayuntamiento de Gijón de cara a impulsar políticas de vivienda en la ciudad. Ayudas, recordó, que tendrá garantizada Gijón a través de las denominadas zonas tensionadas. Hay que recordar que el Principado, y no precisamente con el beneplácito del gobierno local de Foro y PP, está tramitando la declaración de zonas tensionadas para Cimavilla y La Arena dentro de un paquete de 16 áreas en toda Asturias.

La ministra festejó el trabajo del gobierno de Asturias en la formulación de esas declaraciones con un agradecimiento a Ovidio Zapico que extendió a Adrián Barbón. "Alcaldesa, la declaración de zonas tensionadas será muy positiva para tus vecinos, para bajar sus alquileres", le concretó Rodríguez a Moriyón, justo a su lado.

También ante la Alcaldesa avanzó Isabel Rodríguez otras vías de colaboración directa que su Ministerios puede tener con el Ayuntamiento de Gijón. "Si la Alcaldesa tiene suelos dotacionales ya puede hacerse cargo de subvenciones y ayudas que tenemos en el ICO para construir vivienda y alojamientos para jóvenes en esos suelos", indicó Rodríguez. Dijo la Ministra que "se lo transmito a todos los alcaldes y alcaldesas. Si existe una posibilidad de construir vivienda asequible y dar oportunidades a quien lo necesita, hagámoslo lo antes posible".

Escuchando la intervención de la Ministra en Peritos estaba el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Solo unas horas antes de ese encuentro, el forista había lamentado en público que la Ministra no hubiera podido atender, por problemas de agenda, la petición de una reunión que le había hecho llegar la Alcaldesa. Una reunión donde, entre otros asuntos, se le quería plantear a la Ministra que Gijón pudiera recibir del Ministerio de Vivienda una ayuda directa y nominativa como tienen otros ayuntamientos.

Su ejemplo fue Barcelona. "Barcelona, por ejemplo, recibe entre 12 y 15 millones. ¿Por qué no puede recibir Gijón algo igual, en una cantidad proporcional a la población que vive aquí? Gijón no es menos que Barcelona ni Asturias menos que Cataluña. No estamos pidiendo nada que no tengan otras ciudades y Gijón es una de las quince ciudades más grandes de España", había indicado Martínez Salvador.

Al hablar de lo hecho la Ministra cuantificó en más de 300 millones lo invertido en el Principado. En concreto serían 308,3 millones de euros para políticas públicas de vivienda desde el año 2018. Con esas, se habría movilizado la construcción de 620 viviendas en el Principado y la rehabilitación de otras 3.157.

¿Y en Gijón? Las cuentas de Rodríguez hablan de una inversión del ejecutivo central en la ciudad –a través mayoritarimante del uso de fondos europeos transferidos desde el ejecutivo central a la comunidad o el Ayuntamiento de Gijón– de 31.641.608,59 euros. Una suma que incluye las 250 viviendas de Peritos –con un coste de unos 9 millones de euros–, la rehabilitación de otras 918 y las obras de rehabilitación energética de los colegios públicos de Los Campos y de Educación Especial de Castiello.

Ver realidades

Eso hasta ahora. El nuevo Plan Estatal de Vivienda hará que el dinero que reciba Asturias de un salto de 56 millones a 231 para los próximos cinco añosaños. La previsión de Rodríguez es llevar ese Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes de que acabe el año. "Estamos triplicando la inversión has tallegar a los 7.000 millones de euros, que es lo que he propuesto a las comunidades autónomas en la reunión de presidentes", explicó la Ministra, que también destacó como novedad la concesión de ayudas directas a aquellas promociones de vivienda que incorporen el sistema de construcción industrializado. Peritos también es ejemplo en eso "Queremos hacer muchas más promociones como la que ahora visitamos", remató la ministra que luego en la Casa del Pueblo unas jornadas de debate sobre la vivienda.

En su intervención, la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, agradeció el compromiso de los gobiernos de Asturias y España con el proyecto de Peritos, defendió las "facilidades" dadas por el Ayuntamiento y reivindicó "lo que creo que necesita la ciudadanía, ver realidades". Por su parte, el consejero Ovidio Zapico defendió que " cuando tres administraciones establecen sinergias, estrechan lazos y trabajan en común cualquier proyecto es posible". Zapico aseguró que los precios asequibles que se van a dar en Peritos, a 8,85 euros el metro cuadrado, va a conllevar una reducción de precios en toda la zona.

A cerca de 243.000 euros (impuestos incluidos) se eleva el contrato que ayer –el mismo día de la visita de la Ministra de Vivienda a la obra–licitó la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de cara a renovar y ampliar sus redes de abastecimiento y saneamiento entre la calle Colón y la avenida de Manuel Llaneza para dar servicio a esas nuevas 250 familias que van a ir a vivir a Peritos y a los establecimientos comerciales y de servicios públicos que allí se ubiquen.

La obra era una necesidad tanto por la antigüedad de la red como por su envergadura, dimensionada en esa zona para su anterior uso como centro educativo. La ejecución de los trabajos se prolongará cuatro meses y no supondrá, aseguró el presidente de la EMA y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ningún retraso en los plazos de construcción de los bloques de viviendas.

Desde el gobierno de Carmen Moriyón se vincula esta proyecto de la EMA a la colaboración que siempre ha mostrado el Ayuntamiento con este proyecto del Principado. El primer movimiento municipal fue propiciar una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que hiciera compatible los usos residenciales y comerciales en el ámbito para hacer viable la operación.