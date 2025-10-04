En Casa Ataulfo, tradición y sabor traspasan el plato
Popular por sus pescados y mariscos, otros platos como la fabada también tienen cabida
A.A.
Cuando se trata de degustar los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, Casa Ataulfo se erige como uno de los establecimientos preferidos por los clientes. Percebes, almejas, cigalas, quisquillas, navajas, berberechos y un largo etcétera conquistan a todo buen amante del marisco "como tiene que ser", al igual que los pescados: el virrey, el besugo, la merluza o la lubina destacan en este sentido. Al horno o a la placha, todo su sabor sale a relucir.
Sin embargo, en Casa Ataulfo también se saborean elaboraciones que condensan todo el saber gastronómico de la región, como la fabada. Sabrosa y acompañada por su compango, en su punto, es una auténtica delicia, al igual que les fabes con almejas, que se cocinan por encargo y que también son toda una garantía para los que gustan de este guiso tan representativo.
Como maridaje, nada mejor que la sidra. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP hacen las delicias de quienes buscan deleitarse con la bebida de Asturias. Escanciada en el establecimiento como indica la tradición, la sidra sirve como complemento ideal a todas las elaboraciones del restaurante.
