"A la distancia entre el sexo y tu risa...": ¿Quién es el misterioso poeta que ha llenado Gijón de versos?

Gijón tiene cosas maravillosas. Mar, gastronomía, fútbol, diversión, bares... y también gijoneses. La ciudad, es de sobra conocido, no destaca solo por su paisaje sino que una parte muy importante de su encanto lo compone su paisanaje. Ahí, hay de todo. Y también hay poetas que deciden regalar su obra para alegrar el día a todo el mundo.

Eso es precisamente lo que ha sucedido en la zona de Fomento en Gijón. En varias farolas, desde hace unos días, se pueden leer folios con la obra de un conocido escritor que ha decidido divulgar su obra de esta curiosa manera. Sacando la poesía a la calle. Con todas sus consecuencias.

Así las cosas, por ejemplo, este "misterioso" autor ha dejado en un poste de la calle Rodríguez San Pedro unos versos que dicen lo siguiente "A la distancia entre el sexo y tu risa lo llamé hacer el amor". Hay otros carteles pegados por la calle Marqués de San Esteban.

La estampa, desde luego, no ha pasado desapercibida para los gijoneses. Sobre todo, de noche. Muchos fueron los que se pararon para ver los carteles antes de salir de cena o ir a tomar unas copas.

Esta mañana, claro, con el mal tiempo, la cosa está más complicada. Eso sí, pese al frío y el agua, algunos de estos carteles aguantan.

¿Pero quien es el autor?

Lo cierto es que, en realidad, no se trata de un autor misterioso ni desconocido. En los carteles, de hecho, viene la firma del poeta. Se trata, según se puede leer en la vía pública, de Andrián Federico. Este joven se describe a sí mismo en sus redes sociales como el autor de un libro llamado "Mi montaña rusa de palabras".

Y, aunque no tiene, por ahora, muchos seguidores, en su perfil de Instagram (el cual adjunta en sus versos por la calle) se pueden leer otros ejemplos de poesía que, a buen seguro, a alguien habrá a quien le despierte emociones.