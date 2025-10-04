Familias de fiesta por el asturiano en la Reciella: "Siguimos semando"

El mal tiempo hizo las cosas un poco más complicadas pero no imposibles. El Pueblu d´Asturies volvió a reunir en su día a los integrantes de la asociación Reciella, families pol asturianu. Esta vez bajo el lema "Siguimos semando", con una programación llena de actividades para los más pequeños y con el simbólico acto de pasarse el testigo de la transmisión del asturiano entre generaciones a través de la familia Solar, de la parroquia de Deva, en las tres generaciones representadas por Lali, Inacio y Enol. Hermana, sobrino y sobrino-nieto del escritor Andrés Solar.