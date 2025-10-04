Familias de fiesta por el asturiano en la Reciella: "Siguimos semando"
El Pueblu d´Asturies reunió en su día a los integrantes de la asociación homónima, con una programación llena de actividades para los más pequeños
El mal tiempo hizo las cosas un poco más complicadas pero no imposibles. El Pueblu d´Asturies volvió a reunir en su día a los integrantes de la asociación Reciella, families pol asturianu. Esta vez bajo el lema "Siguimos semando", con una programación llena de actividades para los más pequeños y con el simbólico acto de pasarse el testigo de la transmisión del asturiano entre generaciones a través de la familia Solar, de la parroquia de Deva, en las tres generaciones representadas por Lali, Inacio y Enol. Hermana, sobrino y sobrino-nieto del escritor Andrés Solar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización
- Una banda sonora de 46 años que llega a su fin: una de las tiendas de discos más antiguas de España echa el cierre en Gijón
- Un nuevo bar en marcha y obras en la casa mariñana para dar 'más vida' a este barrio de Gijón: 'La zona ganará valor
- Gijón se queda sin dinero de Europa para 'Cimavilla 2030', el gran plan de futuro del barrio histórico