Los famosos Gemelos Viajeros llegan a Asturias y dan su veredicto: "Vamos a volver rodando"

Alfon y Gon son dos gemelos españoles que se han hecho muy famosos gracias a sus vídeos y recomendaciones sobre viajes en internet. Se han convertido ya en influencer con centenares de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Y ahora están de visita por Asturias.

Los Gemelos Viajeros, como son conocidos, han paseado por Gijón, dejando ya breve testimonio en sus redes, con un vídeo fugaz en el que muestran lugares como el Puerto Deportivo, la plaza Mayor o El Elogio del Horizonte. "Lo bonita que es esta ciudad", señalan respecto a su visita a la Villa de Jovellanos.

Igualmente, como prácticamente todos los turistas que llegan al Principado, han querdo dar buena cuenta de la gastronomía asturiana. Acompañando a una imagen de un cachopo de tamaño considerable, han escrito el siguiente mensaje: "Primer cachopo del viaje. ¡Vamos a volver rodando!". Y hacen, además, una reflexión: "De verdad que en ningún lugar se come tanto como en Asturias. Es una locura".

Además, Alfon y Gon ya han sido vistos por las calles de Oviedo, en algunas zonas como el exterior del teatro Campoamor, donde se sacaron varias fotos. No poca gente los reconoció al verlos. En sus publicaciones están citando a Turismo de Asturias, dejando entrever que su viaje es una suerte de colaboración con la entidad autonómica.

El cachopo que se comieron Los Gemelos Viajeros / IG

Un caso de éxito en redes

Los Gemelos Viajeros, Alfon y Gon, son dos hermanos creadores de contenido especializados en viajes que combinan blog y redes sociales para contar destinos, dar consejos prácticos y resolver dudas habituales del viajero. En su web se presentan como “Alfon y Gon” y centralizan allí buena parte de su trabajo editorial, mientras que en su canal de YouTube figuran también como el dúo detrás de “Gemelos Viajeros”, con un canal paralelo en inglés llamado The Traveller Twins.

Su éxito les llegó por su enfoque muy práctico, con listas de imprescindibles, trucos para ahorrar y curiosidades locales. El formato directo y visual de sus vídeos y publicaciones, más el refuerzo del blog, les ha permitido consolidar una comunidad amplia y muy activa en España y fuera, con presencia destacada en TikTok, Instagram y YouTube. Han conseguido posicionarse en un ámbito como el de los viajes, donde abunda la competencia en internet.