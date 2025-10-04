La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: "Es un gran escaparate para los comercios locales"

Las puertas del recinto ferial Luis Adaro volvieron abrirse por segunda vez en el año para acoger la Feria de Stocks en su 47ª edición, una de las más numerosas en cuanto a expositores se refiere. El número de comerciantes se ha elevado hasta los 63, incluyendo un puesto cedido para la Cocina Económica.

La cita se presenta como una oportunidad para que los comercios puedan deshacerse del exceso de productos, y los clientes hacer con ellos por un precio más económico. "Hay una oferta muy variada de todos los municipios de Asturias y que tienen esta como feria principal para dar a conocer sus locales. El escaparate del recinto ferial es muy importante para ellos", reconoció Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, que mostró su satisfacción al contar con casi veinte expositores más que la pasada edición. "Nos indica que hay que seguir adelante con esto, los comerciantes están ilusionados".

El optimismo también fue compartido por la vicealcaldesa y concejala de Economía, Ángela Pumariega, que afirmó que la Feria de Stocks "es una de las más consolidadas" y la reconoció como una muestra más del "apoyo que damos desde el Ayuntamiento al comercio local". "Es un éxito de comerciantes y esperamos que también lo sea de público", remarcó Pumariega.

Desde la Cámara de Comercio, Pedro López Ferrer afirmó que es "un orgullo" colaborar con la Unión de Comerciantes y que "viendo el éxito de cada año, es un aliciente para volcarnos y que la feria permanezca en el tiempo".

"Nos ayuda a darnos a conocer"

Dentro del pabellón principal del recinto ferial, los comerciantes recibieron con los brazos abiertos a los primeros clientes. En una inauguración pasada por agua, la gran nave se presentaba como un espacio donde salvaguardarse de la lluvia y de paso capturar algún chollo. "Venimos cada dos años, pero ya llevamos en la feria más de quince", afirmaba Herminia Suárez, gerente de uno de los comercios más clásicos de Gijón como es Clarita.

"La feria nos da la posibilidad de poder quitar una cantidad de material de tallas sueltas. Es el mismo producto de la tienda, pero nos quedan uno de cada talla y nos ocupa un hueco brutal", comentaba Suárez, que reconoció que no suelen acudir en esas fechas, pero la situación era idónea para el cambio de campaña. "Nos viene muy bien esta limpieza", reconcía la dueña de Clarita.

Caso contrario era el de Joan Gonçalves, que acudía a esta feria por primera vez con su comercio de café. "Tenemos tienda físca en Oviedo, pero queremos darnos a conocer y afianzar una clientela en Gijón", mencionaba. Para su negocio, la Feria de Stocks es un escaparate con el que "fidelizar clientes de toda Asturias" para su marca Cafés de Calidad.

Como señalaba Sara Menéndez, la gran novedad de este año era la presencia de la Cocina Económica. En su stand dentro del pabellón, Ignacio Blanco, presidente de la asociación, quiso agradecer, en primer lugar, la invitación de la Unión de Comerciantes. "Es una gran oportunidad, tenemos un taller ocupacional en el que los usuarios hacen artesanías y las hemos traído aquí", expresó Blanco.

Su presencia en la feria no se debe ni a "cauces comerciales ni intención de sacarle beneficio" a los productos, sino que ofrecen las diferentes manualidades y, a cambio, las personas entregan la voluntad. Ignacio Blanco también quiso encumbrar el gran apoyo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la cual ha elevado su subvención a la Cocina Económica, y volver a incitar a la población a que siga donando. "Estamos creciendo en donativos de todo tipo de ciudadanos, desde instituciones hasta niños. Hace unos meses un crío nos donó dinero que había recolectado vendiendo limonada en la fiesta de cumpleaños de su abuelo", relató el presidente, como ejemplo de que la solidaridad está presente donde menos se espera.