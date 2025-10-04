Gijón prueba la ayuda a domicilio "personalizada": así es este proyecto pionero en Asturias

El servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Gijón entra en una nueva etapa. El edil de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, acompañado por responsables de la fundación municipal del área y por un nutrido grupo de trabajadoras y usuarios del propio servicio, organizó en el salón de recepciones del Consistorio una suerte de puesta de largo formal para "ciudadelas", el nuevo modelo que se quiere implementar en la ciudad para "personalizar" esta asistencia domiciliaria de acuerdo a las necesidades particulares del usuario y con una "mayor flexibilidad laboral" para las trabajadoras. El plan está ya en marcha, por ahora como prueba piloto, en El Coto, donde se están registrando "bastantes buenos resultados". La idea, aunque por ahora sin fecha, es implantar pronto este modelo en otros dos barrios y, a la larga, en toda la ciudad. "Es un modelo pionero en Asturias", defendió Pendás.

A grandes rasgos, el sistema de las llamadas ciudadelas, que ya existe en otras localidades del país, pretende que la ayuda a domicilio se rija por formatos menos rígidos. Dijo Pendás que para Gijón se ha pensado en una metodología de trabajo específica para la ciudad y que se ha hecho de acuerdo tanto con la empresa que tiene asignado el servicio como con las trabajadoras del mismo y los usuarios que atienden.

Marta Vega, responsable del departamento de Mayores de la Fundación de Servicios Sociales, concretó que actualmente la ayuda a domicilio atiende a casi 1.800 personas, con unas 40.000 horas de trabajo cada mes, y que la idea de adoptar un modelo más individualizado lleva años en la mente de los técnicos. En el contrato vigente del SAD, de hecho, la implantación de ciudadelas ya se contempla. "Supone un cambio de paradigma radical", aseguró.

Con la prueba piloto ahora en marcha en El Coto, y en el que participan 15 profesionales y 50 usuarios del barrio, la dinámica de trabajo cambia en el sentido de que "ya no está tan centrado en la tarea" ni limitada por ésta. Las tareas propias de la ayuda a domicilio se mantienen, pero tanto los usuarios como las trabajadoras tienen más libertad para decidir cómo se ejecutan y en qué momento. En un vídeo promocional proyectado ayer en el Ayuntamiento, por ejemplo, varios usuarios explicaban estar contentos con el nuevo sistema porque ahora tienen a un equipo de trabajadoras estable. "Ahora ya las conoces y se nota muchísimo", decía una usuaria. "Me parece muy bien; por la tarde a veces vamos al súper o a tomar un café", contaba otro. Las trabajadoras destacaban en ese vídeo la "flexibilidad" de sus nuevos horarios y sistemas de trabajo. Detalló también Vega que, en este sentido, el equipo, apoyado por una coordinadora, se reúne periódicamente para poner en común sus dinámicas de trabajo y la situación de las personas que están atendiendo.

La prueba piloto, impulsada en la práctica hace cuatro meses, está dejando buenas sensaciones, según Vega, y sentará las bases del modelo de "ciudadelas" definitivo. La idea es que este ensayo en El Coto sirva para corregir posibles cuestiones de mejora e incorporar "un enfoque comunitario" para que los usuarios se conozcan entre sí y estén más en contacto con sus vecinos y para que también el propio barrio se involucre en el nuevo sistema. En el contrato vigente del SAD se contemplan tres ciudadelas, así que la Fundación trabajará pronto en la expansión de este proyecto en otras dos ubicaciones. "Esto marca un antes y un después", aseguró Pendás.