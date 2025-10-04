Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: "El casco le salió despedido"
La víctima tuvo que ser socorrida en el lugar de los hechos
Gijón
La noche gijonesa se saldó con un importante accidente de moto en pleno centro de la ciudad. Sobre la una de la mañana, la Policía Nacional y Local tuvieron que desplazarse hasta El Parchís para atender a un motorista que sufrió un grave accidente de tráfico.
Según las primeras hipótesis, en el siniestro se vio implicado otro vehículo. Explicaron los testigos que el golpe fue muy aparatoso y que la víctima, es decir, sufrió un fuerte impacto. "El casco le salió despedido", comentó una mujer que presenció el siniestro.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios. Las causas del accidente se están investigando y, por ahora, no han trascendido ni cómo sucedió ni tampoco en qué estado se encuentra el afectado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización
- Una banda sonora de 46 años que llega a su fin: una de las tiendas de discos más antiguas de España echa el cierre en Gijón
- Un nuevo bar en marcha y obras en la casa mariñana para dar 'más vida' a este barrio de Gijón: 'La zona ganará valor
- Gijón se queda sin dinero de Europa para 'Cimavilla 2030', el gran plan de futuro del barrio histórico