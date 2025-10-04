Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: "El casco le salió despedido"

La víctima tuvo que ser socorrida en el lugar de los hechos

La Policía, en el lugar del accidente

La Policía, en el lugar del accidente

Carlos Tamargo

Gijón

La noche gijonesa se saldó con un importante accidente de moto en pleno centro de la ciudad. Sobre la una de la mañana, la Policía Nacional y Local tuvieron que desplazarse hasta El Parchís para atender a un motorista que sufrió un grave accidente de tráfico.

Según las primeras hipótesis, en el siniestro se vio implicado otro vehículo. Explicaron los testigos que el golpe fue muy aparatoso y que la víctima, es decir, sufrió un fuerte impacto. "El casco le salió despedido", comentó una mujer que presenció el siniestro.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios. Las causas del accidente se están investigando y, por ahora, no han trascendido ni cómo sucedió ni tampoco en qué estado se encuentra el afectado.

