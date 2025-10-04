Los primeros alumnos de La Laboral celebran en Gijón los 70 años de su ingreso en el centro: "Éramos como hermanos"

Setenta años después, la Universidad Laboral volvió a llenarse de voces de quienes fueron sus pioneros, aunque ya no suenen infantiles, sino que sean las de unos sabios y veteranos de la vida. La Sala de Recepción del complejo acogió la inauguración de la exposición conmemorativa de la primera promoción escolar, la de 1955-1956. Aquella vez fueron 412 los estudiantes matriculados, 309 internos y el resto externos, tal como atestigua el registro de aquel año.

Una treintena regresó para celebrar la efeméride y reencontrarse con sus antiguos compañeros; como Jesús Ángel Fernández y José Francisco Fanjul, que con solo diez años llegaron al centro con números de matrícula consecutivos, el 167 y el 168. "Confraternizamos mucho, éramos como hermanos", relataron nostálgicos ambos hombres, que formaron pandilla de pequeños, mientras observaban una muestra cargada de simbolismo y recuerdos de la época a través de fotografías, documentos, vestidos de tuno y pupitres.

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Manuel Nevares, destacó la importancia del aniversario en su intervención en el acto, y resaltó que el único vínculo perdido es el internado, “que tanto nos unió”, y expresó el deseo de que la exposición, por ahora reducida, pueda convertirse en permanente y en un espacio mayor.

Nevares añadió que La Laboral está lejos de estar "cerrada", como piensa alguna gente, sino que allí siguen "estudiando, trabajando y formándose cientos de alumnos y profesores” ante los estudiantes pioneros, a los que acompañaron la concejala de Cultura gijonesa, Montserrat López, y el Partido Popular, con la presencia del líder del partido en la ciudad, Andrés Suárez, y el diputado autonómico Manuel Cifuentes.

Tras el breve acto inaugural -más tarde hubo otro, académico, de homenaje y recuerdo a todos aquellos escolares- lo que surgió fueron las memorias de los escolares que estrenaron las aulas. Fernández y Fanjul charlaban animadamente frente a unos expositores llenos de fotografías y objetos de la época.

Ambos evocaron sus años internos, compartidos con amigos como Francisco José Solana o Raúl Serna, a los que recuerdan. Fanjul enseñó incluso una fotografía en la que se veían los 120 tornos de la nave de mecánica -modelo "Cumbre 022"- todos ocupados, con él en uno de ellos. Su destino fue el de oficial industrial, para concluir después la maestría en Oviedo, su ciudad natal; Fernández, de Avilés, se formó como perito y se integró en los Jesuitas.

Unos valores "para toda la vida"

Ambos coincidieron en que la Laboral fue algo más que un colegio. “Se creó un compañerismo muy fuerte, estábamos juntos día y noche”, señaló Fernández, que recordaba que los internos solo salían en vacaciones. La convivencia con alumnos llegados de toda España reforzó esos vínculos. “Aquí se nos daba todo gratuitamente, pero había una exigencia académica y formativa como personas”, añadió, subrayando la conciencia social que impregnaba la enseñanza y que les sirvió "para toda la vida". Los dos exalumnos hicieron hincapié en la importancia de la edificación se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una carrera en la que la asociación se encuentra envuelta y con la que vuelve a la carga.

Fanjul, por su parte, evocó la ilusión con la que ingresó, pues ya conocía la infraestructura al visitarla con su padre, cuando contaba siete años, la cual "le fascinó". “Yo vine encantadísimo; fue una felicidad el trato que teníamos, la educación que nos daban y cómo nos cuidaban”, relató. Entre sus recuerdos, el orfeón en el que participó en el aniversario de Lourdes, junto a coros de toda Europa, siendo los únicos que cantaron vestidos "de calle", con uniforme escolar, mientras que los otros lo hicieron con hábito. Fernández, destacó su época en el hockey sobre patines, disciplina en la que recibieron clases de jugadores de la Inmaculada, muy buenos en aquella época; no obstante, todos los alumnos hacían deporte, ya fuera, futbol, baloncesto o atletismo, entre otros.

Otro de los asistentes, José Manuel Ruiz, del barrio gijonés del Natahoyo, vivió la Laboral en régimen externo y después como medio pensionista. "Pasaron ya 70 años y parece que fue ayer, pero la vida pasa en autobús", comentó, frente a la pizarra y los pupitres que conforman la parte central de la muestra.

Estudió para oficial industrial y también la maestría, antes de continuar en la Escuela de Peritos, en Gijón. Su vínculo con el edificio venía de antes, como Fanjul: “Mi padre trabajó en la construcción de este edificio; conducía un camión que traía material de las canteras de Villaviciosa y lo visité con ocho años”, recordó. Tras diez años como alumno, actualmente regresa a menudo porque sus nietos estudian en el Conservatorio de Música.

Ruiz, que cuando se acerca siempre aprovecha para dar un paseo por la instalación, aprovechó para manifestar su preocupación sobre la cuestión de su cuidado: “Da tristeza ver zonas que denotan abandono. Hay vallas por todos lados, desperfectos, y partes que parecen Chernóbil”, criticó. A su juicio, la falta de un rumbo claro lastra el futuro de La Laboral, una falla que atribuye al Gobierno del Principado, institución la gestión del complejo.