Sanz Montes: "Una Europa que duda está abocada a la derrota"

"Una Europa que duda o reniega de su propia identidad es una Europa abocada a la derrota". Con estas palabras y tras introducir una cita de San Juan Pablo II, en la que hablaba del declive católico del continente a finales del siglo XX, el arzobispo Jesús Sanz Montes comenzó su conferencia "La cultura cristiana ante el olvido perezoso y la hostilidad censuradora", celebrada en el Foro Jovellanos y en la que estuvo acompañado por Javier Gómez Cuesta e Ignacio García-Arango.

Asistentes al coloquio impartido por el arzobispo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En ella, expuso sin tapujos la actualidad del cristianismo desde un punto de vista "conservador" en cuanto a los valores de "cuidar la libertad, amar la belleza, exponer la verdad y ejercer la bondad abierta a la trascendencia". Sanz Montes enumeró cerca de una decena de retos a los que se está enfrentando la Iglesia en la actualidad, apuntando muchos de ellos al momento político que se está viviendo. Comenzó señalando "la batalla demográfica y la expansión del islam" a la que se refirió como "una modalidad novedosa de conquistar el mundo de Occidente".

Prosiguió mencionando un cambio de paradigma y un nuevo orden mundial en el que los cristianos se han visto apartados de los espacios sociales, políticos y culturales ante "los nuevos areópagos (una especie de tribunal) con los que hemos de luchar en esta dura y desproporcionada batalla cultural". Tampoco dejó pasar la oportunidad para analizar la situación política de la que afirmó llevar años inmersos en una gestión "que sigue queriendo deconstruir toda huella que tenga referencia cristiana".

También exploró las amenazas que sufre la familia tradicional y la educación a los menores, describiéndolas como "ninguneo" al catalogar como familia "a todo un elenco de convivencias dispares y extrañas" y al control de la educación como un mecanismo para "asegurarse a medio y largo plazo una generación manipulada al antojo del poder dominante".

Tras exponer estos retos "que presentan un panorama que da pavor", Sanz Montes quiso concluir su coloquio lanzando un mensaje esperanzador y dejando pinceladas en positivo de "una propuesta cultural cristiana". Habló de buscar las referencias en "los maestros de la certeza" y en sus tres interlocutores "Dios, la historia y el hombre". Sostuvo la importancia de recordar y regresar al arte cristiano, "expresión de la belleza en la que se puede contar todo lo que significa la cultura" y cerró apelando a la misericordia frente al mundo violento, haciéndolo con "vocación pedagógica y amabilidad cordial". ◼