Los accesos centran la nueva fase de la obra del paseo marítimo de Naval

La obra que permitirá a los gijoneses recuperar parte de su costa al transformar en un paseo público a pie de mar abierto a El Natahoyo, los terrenos que en su día ocupara el astillero Naval Gijón, encara una nueva fase donde –sin que las palas dejen de trabajar en el interior moviendo y recolocando tierra–la acción se va a concentrar en los dos puntos de acceso: la calle Palafox y Travesía del Mar. Los vecinos de la zona ya pudieran ver en los últimos días movimientos de catas, como reflejó LA NUEVA ESPAÑA, en la vía que linda con la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar y en unos días podrán verse cambios importantes en la entrada al paseo por la zona del Tallerón.

Operarios durante las catas en el pavimento de la calle Palafox |

En este punto el trabajo central va a ser la demolición del muro que ahora separa el suelo del astillero de la trama urbana para que todo quede integrado. Y en favor de esa mayor integración se ha optado por hacer un cambio sobre el diseño inicial. Si en el boceto de partida por ese punto pasaba parte de uno de los viales que cruzará el nuevo espacio, ahora se ha optado por reubicar el vial para poder fusionar una de las zonas verdes que se fijan dentro del perímetro de Naval Azul con una zona verde con bancos que ya existe junto a una de las aceras de Travesía del Mar. Además, esa operación, permitirá preservar un gran olmo que hay en ese punto. Se amplía, pues, la apuesta por los espacios verdes y de estancia que acompañan el paseo y se hace buscando un mejor engarce de la nueva trama con la parte ya consolidada de El Natahoyo. En total, de los 30.000 metros cuadrados a recuperar serán zona verde unos 21.500.

Un regalo de Navidad

En cuanto a la calle Palafox, y con la participación en el operativo de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), se han realizado una serie de catas para evaluar la situación del pavimento y de la estructura que le da sustento. Lo que se quiere saber es si es necesario reforzar el suelo de esa vía. No tanto pensando en su uso a corto plazo donde la entrada estará limitada a peatones como en el tráfico rodado que pueda tener cuando ya esté operativo Naval Azul como ese gran polo de empresas de economía azul y espacio de uso comercial, hotelero y de ocio abierto a toda la ciudad.

Dentro de esta adecuación provisional del espacio de Naval se incluye la rehabilitación integral de la calle de Palafox con nuevas aceras y luminarias. Esta pequeña y, durante años, olvidada vía de El Natahoyo pasa ahora a tener un gran protagonismo en su doble condición de acceso al futuro paseo marítimo y entorno de la rehabilitada capilla de San Esteban, otro símbolo del barrio.

Los trabajos en los accesos suponen el final de la parte de obra civil. Luego tocará acondicionar y colocar el mobiliario. Todo con la intención de que el paseo sea el regalo de Navidad del Ayuntamiento a los gijoneses.

De astillero a paseo marítimo

El proyecto de adecuación como futuro paseo de uso público del suelo que el Ayuntamiento compró del antiguo astillero de Naval Gijón supone una inversión de unos 800.000 euros.