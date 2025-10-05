Adiós a José María Montes Presa: se despide en Gijón de la presidencia de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana tras ocho años

"Este será el último día de la Canción Asturiana en el que yo actúe como presidente de la Asociación de Intérpretes, porque este año vamos a convocar elecciones a la Junta Directiva y no pienso presentarme". Con estas palabras y el tono sencillo que le caracteriza, José María Montes Presa, también conocido como Chema Fosagra en los círculos de monologuistas de la región, anunció que deja vacante la presidencia de las Asociaciones de Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

Aprovechó el 35º aniversario del organismo, celebrado en el teatro Jovellanos de Gijón, para dar una noticia que pilló por sorpresa a los presentes. Lo hizo después de asegurar que la tonada no está pasando por su mejor momento. "Será cosa de las modas", mencionó, aunque aseguró que "la canción asturiana va a pervivir porque no puede desaparecer". ". La canción asturiana está manteniéndose hoy gracias a un montón de intérpretes que son como los últimos de Filipinas. Luchando contra todo y contra todos y por encima de todo", anunció Montes Presa.

El actual presidente declaró que los problemas que atraviesa la canción asturiana surgen de la imposibilidad de que los autores se puedan profesionalizar. Y en caso de hacerlo, lo consiguen por otras vías antes de regresar a la tonada. No obstante, agradeció el apoyo de las instituciones allí presentes como la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el presidente de la Junta General de Asturias, Juan Cofiño; la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón y el concejal de Relaciones Institucionales Jorge González-Palacios.

Monologuista de vocación

José María Montes Presa llegó a la presidencia de AICA en 2018, tan solo dos años después de unirse a la asociación. Natural de Bendición (Siero), nació en 1952 y dedicó su vida laboral a la educación, siendo profesor en Oviedo y en Marruecos de 1984 al 1989 y del 2004 al 2010.

La afición a los monólogos también le llegó de joven y por influencia familiar. "Tenía un tío materno, Joselín Presa, que era monologuista y yo se los grababa y los aprendía de memoria", recordaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Lo de componer le llegó más tarde, en 1992 y por casualidades de la vida.

Siguió dedicándose a los monólogos de forma amateur, hasta que se jubiló de la docencia y en 2010 se lanzó a participar el concurso del Filarmónica, el cual no ganó tras ser descalificado por excederse del tiempo, pero le sirvió para ir ganando fama y espacios donde soltar sus versos. Para 2016 se unió a AICA y en 2018 se le escogió como presidente, cargo que ha ostentado hasta ahora.

En los próximos meses, la Junta Directiva de la asociación celebrará elecciones y José María Montes Presa no estará como candidato, aunque seguro que seguirá manteniéndose cerca de AICA. "Quiero agradecer a todos sin excepción, a todos los intérpretes, a los compañeros que tuve en la Junta Directiva, a esta gente que está hoy aquí ayudándonos como presentadores, por la colaboración, el esfuerzo que hicieron siempre para ayudarme en esta tarea y de la que me siento profundamente satisfecho", cerró Montes Presa en uno de sus últimos actos públicos como presidente de AICA.