Aviso tráfico: ojo si vas a circular por esta gran calle de Gijón porque está cortada

El corte afecta también a varias líneas de bus

La grúa trabajando

La grúa trabajando

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Es domingo y el tráfico es menor pero también puede generar complicaciones. Una grúa de grandes dimensiones reaizando trabajos en la calle Marqués de San Estaban, una de las principales que comunica la zona oeste de la ciudad con el Centro, está cortada por los trabajos que está realizando una grúa en uno de los edificios.

El corte afecta también a varias líneas de bus y paradas de transporte público. En concreto, la L4 con parada en Jardines de la Reina, no está activa. Tampoco las paradas de la L1, 6, 12 y 16 en la iglesia de San José, en Pedro Duro.

