Aviso tráfico: ojo si vas a circular por esta gran calle de Gijón porque está cortada
El corte afecta también a varias líneas de bus
Es domingo y el tráfico es menor pero también puede generar complicaciones. Una grúa de grandes dimensiones reaizando trabajos en la calle Marqués de San Estaban, una de las principales que comunica la zona oeste de la ciudad con el Centro, está cortada por los trabajos que está realizando una grúa en uno de los edificios.
El corte afecta también a varias líneas de bus y paradas de transporte público. En concreto, la L4 con parada en Jardines de la Reina, no está activa. Tampoco las paradas de la L1, 6, 12 y 16 en la iglesia de San José, en Pedro Duro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización