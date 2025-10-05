Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón

Un despiste de un conductor que pudo acabar en tragedia. Sucedió esta mañana en la avenida Pablo Iglesias, donde el giro de un vehículo provocó una colisión contra un autobús urbano que circulaba por el carril habilitado para transporte público.

El resultado fue un choque contra el lateral del autobús que se saldó con cinco personas heridas, entre las que estaba una mujer que se llevó la peor parte, dando un pronóstico moderado. Debido al accidente, este servicio tuvo que paralizarse debido a los daños recibidos.

No es la primera vez que sucede algo así en Pablo Iglesias. Esta avenida cuenta con la característica de que de sus tres carriles, hay uno específico para autobuses y taxis. Son muchos los conductores que por despiste o desconocimiento, no se fijan en si esta tercera vía está ocupada.