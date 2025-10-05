El comercio gijonés alcanza ya los 1,6 millones en ventas gracias al plan de descuentos

"Gijón, compra y vuelve" encara el último tramo de su primera fase con cifras de éxito. Ahora mismo 426 del casi medio millar de comercios adheridos al programa a realizado ventas por esta vía, el número de clientes movilizados alcanza los 8.105 y las ventas generadas de manera directa por la campaña superan los 1,6 millones, lo que supone generar 387.033 euros en futuros descuentos. Todas estas cifras –a cierre del viernes– están por encima de las que, en el mismo periodo de tiempo, consiguió el programa en su estreno del año pasado.

Las operaciones han crecido casi un 30% y las ventas más de un 28%. Un arranque que parece garantizar la consolidación de este proyecto gestionado desde la Unión de Comerciantes, que tiene el aval del pacto de concertación "Gijón Futuro" y al que el Ayuntamiento aporta medio millón de euros para asumir esos descuentos que disfrutará el comprador.

El plan se trata de un proyecto de impulso al pequeño comercio en base a un programa de fidelización de la clientela a través de descuentos. Un sistema diferente al de bonos que Gijón y su comercio ya experimentaron en los años de la pandemia y que sigue en marcha en este ejercicio impulsado desde el Principado de Asturias. En lo que tiene que ver con "Gijón, compra y vuelve" el próximo sábado termina la primera fase de las dos que conforman el operativo. Es la fase en la que el cliente genera su saldo de descuentos futuros. Por cada compra en un establecimiento adherido se genera un crédito del 25% de esa compra. Dos condiciones: la compra mínima debe ser de 20 euros y el límite de crédito por cliente es de 200 euros.

La segunda fase, la que permita usar ese saldo de descuentos acumulados en la hucha del cliente, arrancará el día 15 para prolongarse hasta el 15 de noviembre. El dinero acumulado por el cliente puede usarse como descuento en una o varias compras. El canje está sujeto a dos limitaciones: que el descuento no supere el 50% del importe de la compra ni los 50 euros de compra. Cada comercio podrá canjear como máximo 5.000 euros en premios. La idea del proyecto es generar una cadena de compras que expanda el beneficio del programa sobre varios negocios de la ciudad. Un efecto multiplicador que no se consigue con el bono que se limita a una sola venta.

Desde la Unión de Comerciantes se ve este avance de resultados el reflejo de que "se consolida el programa como palanca de dinamización del comercio local y de fidelización real de la clientela", indica su gerente, Fernando Clavijo. Para la organización esos 426 comercios con operaciones muestran que la implantación en el tejido comercial es amplia y que "se refuerza la capilaridad por barrios y ejes comerciales".

Más datos de esta primera fase de compras: el tiquet medio está en 106,24 euros y el premio medio por operación en 25,40.

