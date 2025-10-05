El gobierno reactiva la reivindicación de que la Filmoteca se instale en Gijón

El gobierno local quiere reactivar la reivindicación social y política que existe en la ciudad en favor de que la Filmoteca de Asturias se instale en Gijón y lo hará desde el Pleno. El gobierno está trabajando en la elaboración de una enmienda a la proposición presentada por IU en favor de la elaboración de una estrategia para la promoción del sector audiovisual en la ciudad. Una enmienda que ligue esa estrategia y todas las acciones conlleve a la llegada de la Filmoteca a Gijón. "Se trata de construir desde los cimientos", se indica desde fuentes del gobierno local.

La enmienda llevará la firma de los portavoces de Foro y PP pero también del edil no adscrito, Oliver Suárez. Algo que no ha sido habitual en la tramitación de proposiciones o enmiendas de Pleno. Suárez no solo es uno de los tres pilares que sustentan el gobierno de la ciudad; también es el presidente de Divertia, la empresa municipal de la que depende el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX).

En su iniciativa, IU plantea una estrategia global que convierta Gijón en un "entorno amigable" para el sector audiovisual de cara a impulsar la actividad económica que genera y propone ampliar y potenciar la programación del FICX. Dos ideas con las que el gobierno está en sintonía, y más desde el reconocimiento de que el sector audiovisual es un sector al alza dentro de las industrias creativas. Eso sí, para el gobierno es central incorporar desde ya la Filmoteca a esa estrategia.

Aunque en principio, la enmienda no fijará condiciones sobre su ubicación es conocido que la apuesta de la Alcaldesa y su equipo es que la Filmoteca sea una de las piezas que de vida al complejo de Tabacalera. Oviedo y Avilés también se han postulado para ser sede de la Filmoteca

El pacto de abril de 2024

Ya en el Pleno de abril de 2024, y a partir de una iniciativa de Foro, el Pleno aprobó por unanimidad reivindicar ante el Principado que la Filmoteca de Asturias tuviera su sede en Gijón. En esa misma línea se habían movilizado entidades del ámbito cultural. De hecho, en aquel Pleno intervino Pedro Roldán para dar voz a esa reivindicación en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa, el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gesto.

Roldán defendió que "la radicación en Gijón de la Filmoteca, en conjunción con nuestro Festival Internacional de Cine y el resto de eventos, asociaciones y profesionales del sector, podría tener un efecto multiplicador creando un auténtico polo de industria audiovisual capaz de generar una importante actividad económica".

El debate sobre el sector audiovisual

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, firma una proposición para ser votada en el Pleno del miércoles en favor de una estrategia global de impulso al sector audiovisual en la ciudad. Foro, PP y el edil no adscrito preparan una enmienda que ligue ese impulso al sector audiovisual a la ubicación en Gijón de la Filmoteca de Asturias