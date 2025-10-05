El grito en defensa de Gaza retumba con fuerza en una protesta multitudinaria en Gijón: "¡Viva Palestina libre!"

Miles de personas participaron este domingo en Gijón en la manifestación convocada por la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin del “genocidio” que comete el estado de Israel en Gaza. El lema elegido fue “Viva Palestina libre”, una consigna que resonó durante todo el recorrido, en el que pudieron verse banderas, pancartas y mensajes de solidaridad con la población gazatí.

La marcha partió a las 12.30 horas de la plaza del Humedal y recorrió el centro de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento, en una jornada que coincidió con concentraciones similares en unas setenta ciudades españolas. Consignas como "Israel patrocina, Europa asesina" y muchas otras fueron una constante el itinerario, que arrancó desde la plaza del Humedal, donde las fuerzas de seguridad cortaron los carriles en ambos sentidos dada la cantidad de manifestantes; incluso lgunos conductores y autobuses urbanos se vieron obligados a dejar de circular por la riada de gente.

Manifestación a favor de Palestina. / Ángel González

La masiva afluencia hizo que el recorrido de la concentración durase aproximadamente una hora, momento en la que los miles de asistentes alcanzaron la plaza del ayuntamiento, en la que no cupo un alfiler y algunos hicieron entrada con bengalas. Allí se realizaron intervenciones de la comunidad palestina en Asturias, así como la lectura del manifiesto de la Plataforma, entre otras.

Entre los asistentes figuraron la delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, junto a miembros de la FSA-PSOE; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y líder regional de IU, Ovidio Zapico; así como los secretarios generales de CCOO y UGT de Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente. También acudieron diputados autonómicos y representantes de distintos partidos políticos.