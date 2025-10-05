Los injertos de Paco Cao brotan en el FICX: el asturiano estrena un documental de su último proyecto

Como el propio asunto del que trata, la peripecia de "Injertos", la última investigación del artista asturiano Paco Cao (Tudela Veguín, 1965) describe una serie de movimientos migratorios en los que el trabajo se ha ido adaptando, fluctuando y transformándose. En medio de ese ir y venir, una mirada de 32 minutos sobre el desarrollo del proyecto en Italia ha quedado fijada en forma de un documental ("Injertos Roma") que tendrá su estreno mundial el próximo 20 de noviembre en la sección Proyectos del Festival Internacional de Cine de Gijón. Cao presenta allí su trabajo sobre el injerto botánico como metáfora de las migraciones humanas y la identidad transcultural.

La idea del injerto le brotó a Cao hace 18 años, cuando Laboral Centro de Arte, entonces con Rosina Gómez Baeza al frente, le ofreció trabajar con el Jardín Botánico de Gijón. "Al instante pensé en la relación entre el injerto botánico y las migraciones, como procesos biológicos y sociales". En aquel momento el germen de injertos se frustró por la falta de comunicación con el botánico. "Ellos estaban interesados en el arte topiario y yo les recomendé que buscaran a alguien estilo Eduardo Manos Tijeras, el personaje de Tim Burton".

Sobre estas líneas, Charito Basa, activista filipina, en el documental. A la derecha, cartel del documental de Paco Cao «Injertos Roma». | PACO CAO / LNE

La idea de vincular injertos y migrantes volvió a aparecer en 2022 en Roma. Cao trabajaba en ese momento con la Galleria Nazionale d’Arte Moderno e Contemporaneo, y su directora, Cristiana Collu, apoyó la propuesta. Cao seleccionó primero árboles identitarios de la ciudad. Eligió la higuera, asociada al mito fundacional de Rómulo y Remo y la vid, ligada a Baco, a toda la tradición dionisiaca grecolatina. De entre las tres comunidades migrantes más numerosas que había en Roma en ese momento –la rumana, la filipina y la bangladesí– tenía que encontrar tres árboles que pudiesen ser injertados con éxito en esas especies. En Rumanía dio con una cultivariedad específica (vitis vinífera victoria) que podría funcionar con la malvasía puntinata del Lacio. Para injertar en la higuera del Mediterráneo (ficus carica) eligió dos higueras asiáticas, en representación de Filipinas y Bangladés, la ficus elástica y la ficus benjamina. La distancia evolutiva, precisa Cao, era muy grande y era arriesgado el injerto. "Pero en este tipo de procesos científicos hay que realizar experimentos".

La parte botánica se insertó también en la patrimonial. Paco Cao seleccionó tres lugares significativos de la historia de Roma para hacer los injertos: el parque arqueológico de Ostia Antica (antiguo puerto de la Roma Imperial), el jardín secreto del palacio barroco Palazzo Barberini y el Museo Pietro Canonica, casa de artistas cuyo origen está en una granja de patos y avestruces en el XVIII.

Allí, como se puede ver en el documental que se estrena en el FICX, se realizaron los injertos. En paralelo, Paco Cao inició un trabajo de acercamiento a las comunidades migrantes involucradas, que incluyó a la directora adjunta de la Academia Rumana en Roma, a Charito Basa, filipina activista y pedagoga, y a un cocinero de Bangladés amigo de uno de los cámaras del documental. Los tres ofrecían visiones muy diferentes.

Los procesos de injerto y el acercamiento a estas comunidades es lento. El documental de Paco Cao resume en una frase lo que sucedió al trabajo: "Las circunstancias en Roma se presentan hostiles y nos vemos obligados a desistir. Encontramos un lugar propicio para continuar con el proyecto en otro punto de Europa: nos desplazamos a Gijón....". Ahora, gracias al apoyo de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, los injertos de Paco Cao viven otro capítulo. Pero esa ya es otra historia. No la del documental.