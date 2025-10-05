"El León de Oro" estrena curso y anuncia conciertos por toda Asturias

"El León de Oro" (LDO) es un árbol que lleva casi tres décadas creciendo y cuyos frutos han logrado llegar a un estado de maduración óptimo. Con la satisfacción del trabajo realizado y la confianza en el que se preparan para desplegar ya en este curso, el coro nacido en Luanco y hoy proyectado nacional e internacionalmente, presentó ayer su nueva temporada, con un avance de sus programas y actuación de cuatro de sus cinco formaciones ("El León de Oro", "Aurum", "Ferrum" y "Lithos") en la Colegiata San Juan Bautista del Palacio de Revillagigedo, en Gijón.

A la explicación de lo que pretende en este 2026 LDO acudieron el alcalde de Gozón, Jorge Suárez García, Luis Rodríguez-Ovejero (Presidente de Satec) y de los directores artísticos del Proyecto LDO, Marco Antonio García de Paz y Elena Rosso. Todos ellos resaltaron la trayectoria envidiable, la implicación de muchas personas e instituciones, la colaboración que este año tendrán con OSPA, OFIL o Niemeyer y la voluntad de lanzar una nueva "comunidad". "Es un proyecto que llevará nuestras voces a los municipios asturianos con las nuevas Muestras Corales, acercando la música allí donde late la vida cotidiana y reivindicando los derechos culturales como un bien común", explicaron, antes de mostrar su complicidad con el proyecto Oviedo 2031 de candidatura a Capital Europea de la Cultura.

Como aperitivo actuaría el joven coro "Lithos" dirigido por Jesús Gavito pues "Los peques" aún comienzan el curso escolar. Lo hicieron con música de Dan Forrest y Jakub Neske. Maravilloso espejo donde reflejar esta juventud entregada, disciplinada y talento demostrado.

Después llegaría el primer plato con las voces blancas de Elena Rosso, el muy galardonado "Aurum", que tiene próximas varias citas fuera de Asturias. Tres solistas en "Bajo el sauce" (Sandra Álvarez, Carlota Iglesias y María Peñalver) reflejaron la altísima calidad vocal de esta formación femenina.

Otro plato potente fueron las voces graves de "Ferrum", que están afianzándose por la geografía nacional con un repertorio siempre exigente donde no faltarían obras de Pärt, ubicados para envolvernos con su sonoridad rotunda, Busto –compositor muy unido al coro– en euskera lleno de emociones, más la obra para ellos compuesta y dedicada por Gavito. Es justo recordar que Gavito es un docente auténtico, referente coral a nivel internacional, además de miembro del LDO desde sus inicios junto al "cocinero jefe" Marco A. García de Paz, leyenda coral en latín, inspirada en la forja de la espada de Pelayo, oro, hierro y piedra también en honor de estas tres formaciones.

Un surtido de postres variados de alta cocina coral, dentro del menú gijonés, llegaría con "El León de Oro" al completo, cuatro páginas verdaderamente exquisitas con un repertorio siempre bien buscado y mejor servido desde su interpretación: el "Agnus Dei" del Réquiem de Pizzetti, que se escuchará en la Catedral de Oviedo, junto a la polifonía actual, cercana, exigente y monumental de los Pärt, Whitacre y Trotta, partituras al alcance de muy pocos coros que gracias el esfuerzo ímprobo del tándem Marco-Elena vuelven a marcar otro hito fruto de un trabajo no siempre reconocido, alcanzando la madurez y consolidación definitiva de esta aventura coral que nació en Luanco y hoy es referencia nacional e internacional siempre con nuevas iniciativas que buscan ampliar la aportación a nuestra comunidad.

El chupito fuera del menú fue "Si la nieve resbala" (2013) de Julio Domínguez, para dejar al público con buen sabor y ganas del siguiente banquete coral. Fue una excelente inauguración de otro curso musical, sabrosa degustación con el compromiso renovado en seguir haciendo de la música un espacio de encuentro, participación y orgullo compartido.