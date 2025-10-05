Un luchador contra el terrorismo y la violencia de género

Con la vista serena mirando al frente, el pecho henchido de solemne orgullo y el cuerpo casi casi en posición de firmes todo el Palacio de Congresos de Gijón pudo ver a Fermín Treceño mover los labios entonando, casi para sus adentros, los versos de "Tesón de Hierro", el himno de la Policía Nacional. La imagen, cargada de simbolismo, se vio el pasado jueves en la celebración de los Ángeles Custodios, en la que fue su puesta de largo como comisario. La historia de este hombre de aspecto menudo, pero que inspira fuerza y fortaleza con sus palabras es, nunca mejor dicho, todo un caso. Sin árbol genealógico en la Policía, nadie en su familia fue agente antes que él. Y sin embargo, en este cuerpo, en el que estuvo involucrado incluso en la investigación de los atentados del 11 de marzo, ha sido prácticamente de todo.

Su historia estaba encaminada a Gijón. Su relación con la ciudad empezó muchas décadas antes de nacer. Su familia materna fueron gentes de mar durante generaciones. El Cantábrico, o más bien lo que le arrebataban al mar con sus redes, les dio de comer. Un suceso les marcó. Contó Treceño el jueves que su bisabuelo y uno de los hijos de este fallecieron en el naufragio de "El María", un batel que zozobró en su entrada a El Musel en 1919. Decíamos que en su ascendencia no hay antecedentes de policías, pero sí de empleos ligados a la disciplina. Su padre, avilesino, fue militar.

Sus progenitores, ambos, le han marcado de una manera u otra. Nacido en 1976, apenas conoció a su padre puesto que falleció en 1980 en un accidente aéreo en acto de servicio. Su madre, de Gijón, tuvo que hacer a sus 38 años, en otra época que nada tiene que ver con la actual, un esfuerzo enorme para sacarle adelante a él y a sus cuatro hermanos. Para Treceño su madre es una referencia vital y cree que de ella, y de la situación que le tocó vivir, aprendió resiliencia y cultura del esfuerzo.

El opositor Treceño ingresó en la Escuela de Policía de Ávila en 1999. Le nombraron inspector en el 2002 y ascendió a inspector jefe en 2014. Fue, por vez primera, comisario en 2022. Conoce la Policía como su placa. Ha trabajado en dos comisarías generales dedicado a investigar el terrorismo yihadista y la trata de seres humanos. En la Policía Judicial, ocupó cargos de responsabilidad en Asturias en el área de delitos económicos y tecnológicos y fue también responsable de dos Brigadas Provinciales, las de Palencia y La Coruña. Estuvo, además, en Seguridad Ciudadana donde trabajó en la Brigada Provincial de Oviedo. Su último destino fue comisario local de Miranda de Ebro, en La Rioja.

Su hoja de servicio es dilatada. Fue fundador del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional y tiene el máster de la UNED de "Malos tratos y violencia de género. Una visión multidisciplinar". Ha recibido 104 felicitaciones públicas, la cruz y la medalla a la dedicación policial, dos cruces al mérito policial de distintivo blanco, una cruz al mérito de la Guardia Civil y el distintivo del Ministerio del Interior de Georgia.

Treceño tiene formación en criptomonedas y también en inteligencia artificial. Habla perfectamente inglés. Y también se defiende en árabe. Si bien, reconoce que esta es una lengua tan compleja que no perdona a quien deja de usarla con regularidad. En sus méritos, está también la investigación de los atentados de Atocha del 11 de marzo. El comisario recuerda la época como una de las más intensas de su vida ya que, durante dos meses, todos los que formaban parte del operativo apenas tuvieron un día o una noche para tomarse ni un descanso.

El comisario se describe como una persona de carácter estable y que sabe adaptarse a los cambios. Tiene entre sus lemas predilectos uno que tenía el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan en el despacho oval, que dice: "no hay límite sobre lo que se puede lograr, si no nos importa reconocer el mérito a quien lo tiene". A nivel personal, es aficionado a tres deportes. El ajedrez, que jugó de pequeño y llegó a ganar algún torneo (también estuvo en el equipo policial). El montañismo, que le ha llevado a hacer cima en el Urriellu y, entre otros, el Mulhacén, el pico más alto de la península. Y el ciclismo, disciplina en la que sí, efectivamente, domó el Angliru. De pequeño, además, participó en olimpiadas de ciencias y matemáticas y destacó en el cálculo.

Aficionado a la ciencia ficción, es un devorador de libros relacionados con la geopolítica y en sus cascos no suelen faltar músicos como Mike Oldfield o Jean-Michel Jarre. Como costumbre, Treceño valora mucho el tiempo de los demás y por eso la puntualidad se cuenta entre sus fortalezas. Cercano y seguro, el policía encarna también los valores y la modernidad actual del cuerpo, sin olvidar nunca la tradición. Ya que, como él mismo recuerda, llegó a redactar atestados con máquina de escribir.