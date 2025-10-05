El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: "Para dentro de un año o dos"
Una cadena se ha interesado en el local para su alquiler
Este verano el Garaje Asturias de la calle Santa Doradia cumplió su centenario albergando vehículos de generaciones de gijoneses. Sus instalaciones, así como su fachada, son patrimonio de la ciudad y también uno de los últimos reductos del centro donde todavía se puede seguir repostando gasolina, además de que sirve también como taller de reparaciones.
Un servicio completo el que se ofrece en su interior y que apunta a desaparecer de aquí a un tiempo. Según afirman a este periódico sus propietarios, una conocida cadena de supermercados asturianos ha entablado conversaciones con ellos con el objetivo de hacerse con el amplio local de unos 3.000 metros cuadrados.
La intención de los dueños no es la de vender el edificio, pero sí que llevan un tiempo planteando alquilarlo por jubilación. "Hemos tenido conversaciones, pero no esperamos dejar el garaje hasta dentro de un año y medio o dos", explicaban los dueños del estacionamiento.
Por el momento, no han acordado ni precio, ni condiciones de la cesión. Los terrenos plantean también algún inconveniente que otro, ya que según confirman desde la propiedad, la fachada no puede ser derrumbada, así como algunas de las fijaciones de hierro en su interior.
