Pequeñas mortajas ensangrentadas en Gijon: la cruda puesta en escena de 50 mujeres para denunciar lo que pasa en Gaza

Las calles del centro de Gijón se tiñeron este domingo de banderas palestinas y gritos a favor de la causa gazatí. En ese contexto, hubo una estampa que se salió de las habituales pancartas y megáfonos, a cargo de cincuenta mujeres vestidas de negro, que caminaron con muñecos entre sus brazos, todos ellos envueltos en mortajas y manchados con pintura roja, como la sangre. Cada uno era el representante simbólico de los niños y niñas "asesinados" en Gaza, a manos del estado de Israel.

Esta representación aduce a una tragedia que, según la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina, organizadora de la concentración, "ha dejado más de veinte mil menores sin vida bajo las bombas". La imagen de estas mujeres, que abrían la comitiva, fue una de las más sobrecogedoras de la manifestación, que reunió a miles de personas llegadas de toda Asturias para marchar desde la plaza del Humedal hasta la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento.

Según las estimaciones de la Plataforma, más de 20.415 niños y 14.667 mujeres han muerto desde el inicio de las operaciones militares israelíes hace casi dos años. Los informes internacionales elevan el número total de víctimas por encima de las 74.000, detalla el manifiesto de los convocantes de la protesta, que coincidió con movilizaciones similares en setenta ciudades españolas y se desarrolló en un ambiente reivindicativo y pacífico.

El lema elegido, "Viva Palestina libre", así como otros muchos cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina" o "Tu indiferencia no tiene perdón", sonaron a lo largo de todo el recorrido, entre pancartas que denunciaban la "complicidad internacional" y exigían el fin del bloqueo y de los ataques del ejército israelí. En el aire se mezclaban los cánticos de "Gaza resiste" con el silencio que acompañaba el paso de las mujeres con los muñecos. "Cada uno de ellos simboliza una vida arrancada", explicaba una de las participantes, con el muñeco apretado contra el pecho.

Desde la organización recordaron que el 99 por ciento de la población superviviente ha sido desplazada y que el 100 por ciento de los hospitales de la franja han sido destruidos o gravemente dañados. "Más de 1.500 profesionales de la salud han sido asesinados y 10.000 niños han perdido un brazo o una pierna. No es una guerra, es un exterminio", denunciaron.

"La devastación es total", insistieron desde el colectivo convocante, citando los informes disponibles que apuntan a que el 80 por ciento de las viviendas y el 95 por ciento de las escuelas y universidades han sido destruidas o gravemente dañadas. También denunciaron el asesinato de más de 300 periodistas en lo que califican como "una estrategia deliberada para silenciar la verdad". Frente a esas cifras, los manifestantes reclamaron una mayor implicación de las instituciones europeas y españolas para poner fin a la ofensiva militar y exigir responsabilidades.