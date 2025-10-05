El plan que propone el PSOE para reordenar la estructura de mando del gobierno de Gijón

Natalia González, integrante del Grupo Municipal Socialista, presenta al Pleno de este miércoles una propuesta de reordenación de las competencias del área de Juventud dentro de la estructura de gobierno. Juventud estaba hasta hace unas semanas en la esfera competencial de Montserrat López Moro, edil de Cultura. Ahora es responsabilidad del también forista Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales .“Creemos que es necesario que se haga una reorganización administrativa que permita aunar bajo un mismo órgano, bien sea un Servicio o una Dirección General tanto las competencias de Educación y Juventud para que estas puedan ser eficaces”, explica la edil Natalia González. Educación está en la concejalía del popular Jorge Pañeda.

«Estas políticas tienen un marcado carácter transversal y es necesario que cuenten con un liderazgo fuerte desde el ámbito político que garantice el trabajo colaborativo entre todas las áreas implicadas”, explica la edil socialista en su iniciativa. González pone el foco del problema en la organización administrativa . “Se da la circunstancia de que administrativa y presupuestariamente, Juventud sigue dependiendo de la Fundación Municipal de Cultura y de su presidenta, que es la edil de Cultura, y eso nos preocupa de cara a que pueda suponer un freno para el desarrollo de las políticas de juventud”, añadió.

Entre tres concejales

Los socialistas también consideran que la delegación de competencias en Educación es confusa ya que una parte depende de la concejalía de Educación, en manos del Partido Popular, pero también del departamento de Educación de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, que depende de Foro. “Al igual que pasa con Juventud, consideramos que con este reparto el gobierno municipal renuncia a centralizar en un único servicio la gestión de todas las competencias educativas para garantizar la transversalidad y para que se conviertan en referente para las comunidades educativas y la ciudadanía”, argumentó la socialista.

González también reflexiona en su proposición sobre la situación del director general de Juventud y Proyectos Educativos, que ahora pasa a depender de Relaciones Institucionales, pero también seguirá ejerciendo funciones en el área de Educación y en la Fundación Municipal de Cultura. Una reorganización que desde el PSOE consideran que “poco ayuda a impulsar las políticas de Juventud y a gestionarlas de forma eficaz considerando que son esenciales para la ciudadanía y para el futuro de nuestra ciudad”.