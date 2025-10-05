Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet "oportunidad" para vivir en la zona rural de Gijón

La oferta avisa que el estado de la vivienda obliga a una profunda reforma

La vivienda

La vivienda / Tucasa.com

P. G. D.

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupan en los últimos años. El alza de los precios hace que sea importante cotejar bien las diferentes oportunidades que aparecen en el mercado. En las últimas fechas, la compra de viviendas con el objetivo de reformarlas está viviendo también un boom.

Gijón no es ajeno a esta realidad. Cada vez más gente experimenta problemas para poder adquirir en propiedad una vivienda. Las bondades de la zona rura tampoco pasan desapercibidas. Y, desde la pandemia, cada vez son más las personas que buscan poder vivir en un lugar rodeado de naturaleza.

La cuadra

La cuadra / Tucasa.com

Así las cosas, conjugando las dos ideas hay opciones en el mercado que, si se tiene dinero para embarcarse en una reforma, se pueden considerar "oportunidades". Ahí aparece este chalet ubicado en la parroquia de Baldornón que, como dirían los entendidos en la materia, está pra "reformar a capricho".

La vivienda, situada según el portal "Tucasa" se encuentra en el barrio de Salientes y, aunque hasta hace un tiempo, valía 70.000 euros ahora ha bajado a 60.000. Según la información que se puede ver en la página, la casa tiene seis habitaciones, un baño y una cuadra, tiene "más de 30 años de antigüedad" y 88 metros cuadrados construidos. La parcela tiene más de 800 metros cuadrados.

El anuncio avisa a que al precio final hay que añadir los impuestos.

Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet "oportunidad" para vivir en la zona rural de Gijón

Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet "oportunidad" para vivir en la zona rural de Gijón

