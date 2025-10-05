El teatro Jovellanos reabre con lleno y dramaturgia asturiana

Con una obra de un gijonés y ante un patio de butacas a rebosar, el Jovellanos estrenó ayer temporada tras un descanso más largo de lo acostumbrado, debido a las obras de acondicionamiento en el interior del teatro. "Memoria de la Nisal", de Espectáculos Adrián Conde, fue la obra seleccionada para esta reinaguración. Y no fue casualidad, ya que el montaje de la compañía había sido merecedor del premio Jovellanos 2025, otorgándole el primer hueco en la programación de otoño.

Entre el público, ansioso por volver al teatro, se encontraba el propio escritor de la obra, Ernesto Is, que pudo alardear de ser profeta en su tierra. "Es la primera vez que estreno en casa, es tremendo, y más siendo en el Jovellanos", afirmaba, más acostumbrado a trabajar en Galicia. Sobre la obra, mencionó que era una historia que tenía ganas de contar. "Es el regreso de una mujer que pasó muchos años exiliada y cómo le afecta esa vuelta a ella, principalmente, y a su familia que se quedaron durante la Guerra Civil". Casi más orgulloso que Ernesto estaba su hermano Pablo. "Se lo merece después de trabajárselo muchísimo en Galicia", señaló.

Público asistente al teatro Jovellanos, minutos antes del comienzo de la función. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El estreno de "Memoria de la Nisal" levantó expectación y así se hizo notar desde media hora antes de comenzar la función, donde una nutrida multitud se agolpó a las puertas del teatro y alguno que otro, que había dejado los deberes para última hora, aprovechaba para sacar las entradas en taquilla. Ese problema no lo tuvo Rosa María León, abonada desde hace un año. "Tenía ganas de volver y sabía que habría gente", mencionaba León, que habló de las ventajas de tener la suscripción al Jovellanos. "Antes venía a sacar las entradas y siempre eran para las últimas filas, pero ahora no tengo ese problema". Sobre la obra, reconoció: "Es bueno que abran la temporada con algo de aquí". Para Víctor Argüelles el boceto de la pieza fue suficiente para acudir al Jovellanos. Eso y que uno de sus familiares actuaba en la función. "Me gustó mucho la perspectiva", reconoció sin dejarse llevar por la cercanía con el espectáculo. Argüelles, más asiduo a las zarzuelas, celebró que el teatro esté inmerso en reformas (que continuarán en diciembre), ya que, admitió, "necesitaba una actualización". "Hay que cambiar cosas en el patio", resumió, añadiendo que también era importante modificar las taquillas. "Cuantas más facilidades des, habrá más público porque se va a sentir más cómodo", sentenció este espectador.