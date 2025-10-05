La zona rural de Gijón celebra la Virgen del Rosario con misas, comidas y una peculiar actividad

Las parroquias de Baldornón, Somió y Deva lograron ayer mantener vivas sus tradiciones. En honor a la Virgen del Rosario, patrona de los dos primeros pueblos, y en el marco del homenaje a los mayores, en el tercero, los vecinos celebraron una jornada llena de misas, procesiones y comidas multitudinarias.

En Baldornón, la fiesta de la Virgen del Rosario reunió a unas 350 personas en comida popular tras la misa del mediodía. Aunque hace años que no hay una fiesta grande de varios días con orquestas, el festejo cada año gana adeptos: empezaron siendo 70 en la celebración, que coordinan la asociación La Raposa y la comisión de fiestas.

Los preparativos comenzaron la tarde anterior, preparando entre todos los ingredientes para el marmitaco de bonito, que resultó, según los asistentes, "muy rico". A los pinchos aportados por los vecinos se sumó también una sobremesa con cancios de chigre, música para mover el esqueleto y mucho jolgorio. Uno de los vecinos llevó un tractor con altavoces, que puso la banda sonora y animó a muchos a realizar incluso una conga.

El toque más original lo puso el concurso de manzanas, una tradición local en la que los mayores, conocedores de las antiguas variedades, las identificaban por su nombre mientras los más jóvenes trataban de adivinar cuál era cuál. La tarde se cerró con la actuación del grupo Excelsior, de La Pedrera, y con los últimos acordes del día cayendo sobre el pueblo al ponerse el sol.

Arriba, un instante de las Fiestas del Rosario, en Balbordón; debajo, por la izquierda, Toño Migoya, Carmen Moriyón, Manuel Caso, Juan Manuel Caso y Guzmán Pendás, en el homenaje a los mayores de la Asociación de Vecinos «Peñafrancia», de Deva.

La iglesia de San Julián de Somió también se llenó ayer para celebrar la festividad de la Virgen del Rosario, organizada en la parroquia. La misa, sencilla, comenzó al mediodía, con todos los bancos del templo ocupados. Después, la imagen de la Virgen salió en procesión alrededor del templo, portada por cuatro mujeres, al igual que una más hizo lo propio con el estandarte. Les acompañaron dos seminaristas, encargados de portar la cruz y el dispensario, respectivamente.

A la conclusión de los actos religiosos, los integrantes de la Coral de San Julián se reunieron para celebrar su comida anual en el restaurante Casa Asunción, donde se congregaron 35 personas. Soledad Lafuente, presidenta de la asociación de vecinos "San Julián" de Somió, expresó la satisfacción de los asistentes: "Lo disfrutamos mucho, además tuvimos buen día".

La zona rural, vecindad, fe y festividad por la Virgen del Rosario

En Deva, la jornada estuvo marcada el homenaje al mayor de la asociación "Peñafrancia", un acto ya tradicional que este año tuvo como protagonista a Juan Manuel Caso, conocido como "Manolín el de Valeriano", agricultor octogenario y figura muy querida en la parroquia: reunió a 150 amigos.

El hombre recibió una placa conmemorativa, a la que también se sumó un detalle del Ayuntamiento, ya que el acto contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y del concejal de Políticas Sociales, Guzmán Pendás, además del director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya. Este año, además, la asociación recuperó la subasta del ramo celebrada el pasado 8 de septiembre, cuya recaudación —2.200 euros— fue donada a Aspace, declaró José Manuel Caso, persona al frente del colectivo.