Aparcamiento, escuela se surf, almacén de Emulsa... usos para el balneario de la escalera 13 de San Lorenzo de Gijón

Son más de 2.000 metros cuadrados bajo tierra, a la altura de la escalera 13 de la playa de San Lorenzo, que ahora mismo están utilizados en una mínima parte por Emulsa y el equipo de salvamento de playas. José Ramón Tuero, edil del PSOE, entiende que el popular balneario municipal, utilizado durante muchos años como espacio de vestuario, ducha y guardarropa para los bañistas, tiene muchas más posibilidades para dar servicio a Gijón y, sobre todo, a los vecinos de La Arena. Por eso lleva al Pleno un ruego donde insta al gobierno local a plantearse rehabilitar el espacio y definir un plan de usos.

Los vecinos de La Arena, en una reunión con el PSOE hace unos días, proponían reconvertir el ámbito en un aparcamiento. "Puede verse", indicaba el edil socialista que ponía otras opciones sobre la mesa, desde mantener el carácter de balneario para dar servicio a los bañistas de San Lorenzo todo el año a poder ser usado por las tres escuelas de surf que hay en la ciudad. "Y seguro que puede haber muchos más usos", concretó Tuero que, con ironía, defendió que su propuesta no choca con el proyecto de soterramiento del tráfico en el Muro que defiende el gobierno de Foro porque "eso no se va a hacer nunca. Están perdiendo el tiempo en infografías y catas; este que proponemos es más sencillo, práctica y una oportunidad para los vecinos".

"Tenemos el espacio y la oportunidad para dotar al barrio de La Arena y a la playa de un espacio para el uso y disfrute de todos, de los residentes pero también de los veraneantes y de todos aquellos que disfrutan de actividades relacionadas con el mar; es hora de que esto se ponga en marcha", concretó el socialista para quien es "una pena" que un "espacio privilegiado" no pueda usarse en todo su potencial". La propuesta del PSOE parte de negociar esos usos con el colectivo vecinal del barrio.