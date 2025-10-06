La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón
El boleto fue sellado en la administración de loterías del centro comercial Alcampo
La suerte de la Bonoloto se ha fijado este lunes en Gijón donde han caído 129.321,65 euros correspondiente al premio de segunda categoría, cinco números más el complementario.
El boleto fue sellado en la administración de loterías número 32, ubicada en el centro comercial Alcampo, que actualmente se integra en el Parque Comercial Ronda Roces.
Los números premiados, en orden de aparición, fueron 16, 20, 41, 28, 14 y 45; mientras que el complementario fue el 10 y el reintegro el 6.
No hubo ningún boleto sellado con el premio de primera categoría, seis números, con lo que se suma al bote del próximo sorteo.
