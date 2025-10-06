Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón

El boleto fue sellado en la administración de loterías del centro comercial Alcampo

La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón

La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón

Julio Vivas

Julio Vivas

La suerte de la Bonoloto se ha fijado este lunes en Gijón donde han caído 129.321,65 euros correspondiente al premio de segunda categoría, cinco números más el complementario.

El boleto fue sellado en la administración de loterías número 32, ubicada en el centro comercial Alcampo, que actualmente se integra en el Parque Comercial Ronda Roces.

Los números premiados, en orden de aparición, fueron 16, 20, 41, 28, 14 y 45; mientras que el complementario fue el 10 y el reintegro el 6.

No hubo ningún boleto sellado con el premio de primera categoría, seis números, con lo que se suma al bote del próximo sorteo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  3. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  4. Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
  5. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  6. Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
  7. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
  8. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos

La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón

La Bonoloto deja un premio de 129.321 euros en Gijón

Una valiosa donación para Gijón: la colección de música de ópera de Isidoro Cortina se queda en la Biblioteca Jovellanos

Una valiosa donación para Gijón: la colección de música de ópera de Isidoro Cortina se queda en la Biblioteca Jovellanos

Una galería de tiro virtual, un tatami y una ludoteca para hijos de víctimas de violencia de género: un recorrido (guiado) por la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

Una galería de tiro virtual, un tatami y una ludoteca para hijos de víctimas de violencia de género: un recorrido (guiado) por la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

Revuelo en Gijón: se moviliza la UVI Móvil para atender a un motorista tras chocar con un coche

Revuelo en Gijón: se moviliza la UVI Móvil para atender a un motorista tras chocar con un coche

El Albergue de Peregrinos de Gijón ya está casi listo: esta es la fecha para la entrega de la obra del edificio de Vicasa

El Albergue de Peregrinos de Gijón ya está casi listo: esta es la fecha para la entrega de la obra del edificio de Vicasa

Aparcamiento, escuela se surf, almacén de Emulsa... usos para el balneario de la escalera 13 de San Lorenzo de Gijón

Aparcamiento, escuela se surf, almacén de Emulsa... usos para el balneario de la escalera 13 de San Lorenzo de Gijón

El modelo de festejos de Gijón que quieren cambiar IU y Podemos: "El actual es solo para captar turistas y el negocio de los de siempre"

El modelo de festejos de Gijón que quieren cambiar IU y Podemos: "El actual es solo para captar turistas y el negocio de los de siempre"

Vidrieras, varias fases y un objetivo claro: un recorrido histórico por el centenario edificio de la Gota de Leche de Gijón

Vidrieras, varias fases y un objetivo claro: un recorrido histórico por el centenario edificio de la Gota de Leche de Gijón
Tracking Pixel Contents