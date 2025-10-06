Una cuarta parte del presupuesto municipal de Gijón se va en pagar sueldos

A pagar nóminas van uno de cada cuatro euros de los 309,9 millones que conforman el presupuesto del Ayuntamiento de Gijón que para 2026 se ha diseñado desde la concejalía de Hacienda, que lidera la forista María Mitre. Son, en concreto, 77.213.700 euros para gastos de personal. La segunda partida más importante en el desglose de los gastos municipales y elemento central en el total de las operaciones corrientes que tiene que asumir el Ayuntamiento. Unos gastos corrientes que suman muchos millones. Mantener el día a día de la actividad municipal va a costar el año que viene 252,5 millones de euros: es el 82% del total del presupuesto. Y son 6,3 millones de euros más que este año con un incremento del 2,59%.

Los gastos por operaciones corrientes para 2026 suponen un incremento del 2,59% sobre lo presupuestado para el actual ejercicio. La partida más importante es la de transferencias corrientes, que ronda los 117,5 millones de euros. El incremento aquí es del 3% y el gobierno compartido de Foro y PP lo reivindica desde su "apuesta decidida" por mantener y potenciar los servicios municipales que se ofrecen a los vecinos a través de los diferentes entes municipales. En la partida de transferencias corrientes computan todas las aportaciones que desde el presupuesto del Ayuntamiento van a las fundaciones de Cultura, y Servicios Sociales, el Patronato Deportivo y las empresas del Grupo Ayuntamiento. Aportaciones que suman 108,7 millones.

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) es la única de las seis sociedades de titularidad totalmente municipal que no reciben dinero del Ayuntamiento. A Emulsa irán el año que viene 28,7 millones y a Emtusa, unos 16,4 millones. El reparto de millones entre las tres "pequeñas" del grupo es de 7,2 millones para Divertia, 6,9 millones para la empresa de vivienda y 5 millones para la entidad que se encarga de la promoción empresarial y turística de la ciudad (PETSA).

En cuanto a los gastos de personal el incremento es del 1,34% respecto al actual ejercicio, lo que se traduce en un millón de euros más. Entre personal funcionario, laboral y eventual el número medio de empleados del Ayuntamiento en estos últimos ejercicios ronda las 1.500 personas.

El reparto en empresas

Un listado que no incluye al personal que trabaja en los organismos autónomos y empresas municipales. Para ellos, la partida de personal es también de las más grandes de su presupuesto. Emulsa encabeza el ranking al plantear para el año que viene un gasto en personal de 35,7 millones para una plantilla media de 743 trabajadores. En la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) son 21 ,4 millones para unos 360 trabajadores y en la de aguas (EMA) se contabilizan 10,7 millones de gasto y 165 trabajadores.

Hay más. Son 9 millones de gastos en personal en la Fundación de Cultura, algo más de 8 en la de Servicios Sociales, 4,8 millones en el Patronato Deportivo, entre 2,2 y 2,6 millones en PETSA y Divertia y algo más de un millón en la Empresa de Vivienda.

Volviendo a los 309,9 millones del presupuesto municipal y a sus gastos hay un incremento del 5,92% en los gastos corrientes en bienes y servicios., que supone sumar 3,1 millones más a lo presupuestado este año para alcanzar los 55,7 millones. El único gasto corriente que baja es el gasto financiero y lo hace en un 39,94%, lo que supone un ahorro del 1,2 millones sobre este año y dejar la partida en 1,8 millones. Esa bajada tienen que ver con la disminución de los tipos de interés y los procesos de amortización de deuda que se han venido haciendo a lo largo de este año.

La quinta y última partida que conforma las operaciones corrientes del presupuesto municipal es la vinculada al obligado fondo de contingencia y para imprevistos. Aquí no hay novedades. Hacienda repite una partida de 300.000 euros.

Trámites e informes para alcanzar la aprobación inicial de las cuentas

Tras la aprobación de todos los presupuestos parciales de las entidades municipales en sus juntas rectoras y consejos de administración y la elaboración de los preceptivos informes de fiscalización y de impacto de género, el proyecto completo de presupuestos del Ayuntamiento para 2026 encara la fase de tramitación oficial. La previsión con la que trabaja la concejalía de Hacienda es que esta misma semana se procede a convocar a la Junta de Gobierno, donde dará la aprobación inicial al documento, y a la comisión de Hacienda en sesión extraordinaria, donde se hará entrega del proyecto a los grupos políticos. La idea es que ambas citas tengan lugar el próximo día 14.

Será en esa comisión de Hacienda donde quede fijado el calendario de comparecencias para que todos los concejales de gobierno presenten las cuentas de sus áreas. Al tiempo, estará corriendo el plazo para que los grupos puedan presentar sus enmiendas al documento. Su votación será en una comisión de Hacienda a principios del mes de noviembre. El gobierno trabaja con la idea de llevar el presupuesto a Pleno el 14 de noviembre.