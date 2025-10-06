Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Salud

Envejecer con salud, el reto del futuro

El geriatra José Gutiérrez, del Hospital Ribera Covadonga de Gijón, recuerda que la edad no implica enfermedad y que la clave está en los hábitos de vida

El geriatra José Gutiérrez Rodríguez.

El geriatra José Gutiérrez Rodríguez. / Cedida a Lne

Elena Casero

Gijón

España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa: 84 años de media en 2024. Según el INE, en 2073 los hombres podrían alcanzar los 86 años y las mujeres los 90. Vivir más plantea un desafío común: envejecer con salud.

El doctor José Gutiérrez Rodríguez, geriatra del Hospital Ribera Covadonga y miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias, lo resume así: "La edad por sí sola no es sinónimo de enfermedad; el envejecimiento saludable se logra con hábitos saludables".

La Geriatría se centra en el cuidado integral de las personas mayores, abordando aspectos clínicos, cognitivos y sociales. El especialista recomienda prestar atención a las señales de alerta: caídas, pérdida de memoria, incontinencia o problemas de ánimo. A partir de los 80 años, acudir a un geriatra puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Entre sus consejos para vivir más y mejor destaca la práctica diaria de ejercicio multicomponente: fuerza, equilibrio y flexibilidad, además de caminar. También una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, cereales, lácteos, pescado y aves, evitando ultraprocesados y hábitos tóxicos. La vacunación frente a la gripe, el Covid, el neumococo y, en casos concretos, el virus respiratorio sincitial, es otra medida preventiva esencial.

Exterior del Hospital Ribera Covadonga.

Exterior del Hospital Ribera Covadonga. / Cedida a Lne

El bienestar emocional ocupa un lugar prioritario: mantener la mente activa con la lectura, estimular la memoria y socializar ayudan a preservar la salud mental. "El proceso de envejecimiento hay que asumirlo como algo natural y disfrutarlo, cuidando los vínculos con familia y amigos", recuerda el doctor.

Para Gutiérrez, la Geriatría debe estar presente en todos los hospitales, colaborando con otras especialidades para adaptar tratamientos y mejorar resultados. Y concluye con un mensaje claro: respetar y valorar a las personas mayores es la base para una sociedad más justa y preparada para el reto demográfico que viene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
  3. Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
  4. Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
  5. Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
  6. Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
  7. La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
  8. Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización

Una cuarta parte del presupuesto municipal de Gijón se va en pagar sueldos

Una cuarta parte del presupuesto municipal de Gijón se va en pagar sueldos

Envejecer con salud, el reto del futuro

Envejecer con salud, el reto del futuro

La zona rural de Gijón celebra la Virgen del Rosario con misas, comidas y una peculiar actividad

La zona rural de Gijón celebra la Virgen del Rosario con misas, comidas y una peculiar actividad

"El León de Oro" estrena curso y anuncia conciertos por toda Asturias

"El León de Oro" estrena curso y anuncia conciertos por toda Asturias

Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón

Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón

El plan que propone el PSOE para reordenar la estructura de mando del gobierno de Gijón

El plan que propone el PSOE para reordenar la estructura de mando del gobierno de Gijón

Pequeñas mortajas ensangrentadas en Gijon: la cruda puesta en escena de más de 60 mujeres para denunciar lo que pasa en Gaza

Pequeñas mortajas ensangrentadas en Gijon: la cruda puesta en escena de más de 60 mujeres para denunciar lo que pasa en Gaza

El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: "Para dentro de un año o dos"

El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: "Para dentro de un año o dos"
Tracking Pixel Contents