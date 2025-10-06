Envejecer con salud, el reto del futuro
El geriatra José Gutiérrez, del Hospital Ribera Covadonga de Gijón, recuerda que la edad no implica enfermedad y que la clave está en los hábitos de vida
España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa: 84 años de media en 2024. Según el INE, en 2073 los hombres podrían alcanzar los 86 años y las mujeres los 90. Vivir más plantea un desafío común: envejecer con salud.
El doctor José Gutiérrez Rodríguez, geriatra del Hospital Ribera Covadonga y miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias, lo resume así: "La edad por sí sola no es sinónimo de enfermedad; el envejecimiento saludable se logra con hábitos saludables".
La Geriatría se centra en el cuidado integral de las personas mayores, abordando aspectos clínicos, cognitivos y sociales. El especialista recomienda prestar atención a las señales de alerta: caídas, pérdida de memoria, incontinencia o problemas de ánimo. A partir de los 80 años, acudir a un geriatra puede marcar la diferencia en la calidad de vida.
Entre sus consejos para vivir más y mejor destaca la práctica diaria de ejercicio multicomponente: fuerza, equilibrio y flexibilidad, además de caminar. También una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, cereales, lácteos, pescado y aves, evitando ultraprocesados y hábitos tóxicos. La vacunación frente a la gripe, el Covid, el neumococo y, en casos concretos, el virus respiratorio sincitial, es otra medida preventiva esencial.
El bienestar emocional ocupa un lugar prioritario: mantener la mente activa con la lectura, estimular la memoria y socializar ayudan a preservar la salud mental. "El proceso de envejecimiento hay que asumirlo como algo natural y disfrutarlo, cuidando los vínculos con familia y amigos", recuerda el doctor.
Para Gutiérrez, la Geriatría debe estar presente en todos los hospitales, colaborando con otras especialidades para adaptar tratamientos y mejorar resultados. Y concluye con un mensaje claro: respetar y valorar a las personas mayores es la base para una sociedad más justa y preparada para el reto demográfico que viene.
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- La Feria de Stocks regresa a Gijón con más expositores que nunca: 'Es un gran escaparate para los comercios locales
- Gijón multa a un inmigrante por alimentar palomas: una elevada sanción y preocupación por si puede afectar a su regularización