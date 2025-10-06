La Feria de Stocks de Gijón se consolida con casi 7.000 visitantes
La 47ª edición se cerró ayer con satisfacción entre los 63 comerciantes que participaron
La Feria de Stocks cerró ayer sus puertas registrando 6.934 visitantes que han pasado durante dos días por el recinto ferial Luis Adaro. Desde la Unión de Comerciantes celebran esta cifra valorándola como la "consolidación de una de las citas comerciales más esperadas de la región". La 47ª edición fue la más ambiciosa hasta la fecha, con hasta 63 stands presentes en el pabellón central y la gran novedad de la presencia de la Cocina Económica, que acudió a la feria con un puesto solidario.
Desde la Unión de Comerciantes agradecieron "el compromiso, profesionalidad e implicación" de los comercios que participaron. "Con su esfuerzo e ilusión han contribuido a mantener el atractivo y la vitalidad de esta feria consolidándola como un espacio de encuentro entre el público y el comercio local", señalaron desde el organismo. La Feria de Stocks es una de las citas del recinto ferial más esperadas por muchos negocios locales, ya que es una oportunidad que tienen para deshacerse del material sobrante. Por otro lado, para el público también se presenta como una oportunidad para hacerse con alguna ganga en moda, calzado, deporte, hogar o complementos.
Los 7.000 visitantes que se alcanzaron en esta última edición constata un crecimiento respecto a ediciones anteriores, tanto en el número de personas que acudieron como en el de expositores. Desde la Cámara de Comercio de Gijón y el Ayuntamiento, a los que la Unión de Comerciantes agradeció su colaboración, también supone un impulso para seguir apoyando esta cita comercial que se espera que regrese el próximo año en su edición de primavera.
