Una galería de tiro virtual, un tatami y una ludoteca para hijos de víctimas de violencia de género: un recorrido (guiado) por la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón

La Policía Local de Gijón inauguró hace una semana su nueva comisaría ubicada en Sanz Crespo, todo un edificio que se amolda a las necesidades actuales del cuerpo. Su comisario jefe, Arturo Artime, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias abrieron sus puertas a LA NUEVA ESPAÑA para mostrar las características de una sede en la que se han invertido 14 millones de euros y que cuenta con varias novedades, como la ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia de género, la galería de tiro o un gimnasio completamente equipado.

"La nueva comisaría se adapta a la perfección a nuestras necesidades", afirmaba Arturo Artime, señalando que durante el proyecto, tanto intendentes como inspectores colaboraron en la distribución de las diferentes áreas para hacerla lo más eficaz posible. Esta nueva jefatura cuenta con cinco plantas y dos sótanos que darán servicio a 326 agentes, a los que se espera ampliar con 22 más el año que viene para dar por cerrada la plantilla.

EN IMÁGENES: Así es la nueva comisaría de la Policía Local de Gijón / Fernando Rodríguez

En la entrada, destinada a la recepción y atención a la ciudadanía, destaca la amplitud de un espacio diáfano que puede convertirse, como ocurrió el día de la inauguración, en un salón de actos sin interrumpir la actividad policial. Esta gran sala conecta por tres puertas con las áreas de Atestados, Oficinas Centrales y Movilidad y Tráfico, las principales para gestionar las cuestiones de las personas que acudan a la comisaría. Todos los accesos están conectados con cerraduras inteligentes que se activan dependiendo del nivel de seguridad del agente.

La primera planta está destinada al personal y cuenta con acceso directo desde el parking. En ella hay vestuarios masculino, femenino y de mandos, una zona de descanso y una habitación para el pase de lista, equipada con televisión y asientos. También hace las veces de aula de academia para las formaciones, una de las novedades que se han incorporado y que el cuerpo no tenía en la anterior jefatura de San José.

Desde los vestuarios, se puede acceder al gimnasio, equipado con todo tipo de máquinas para ejercicios de fuerza y aeróbicos. También tiene un tatami profesional en el que se imparten formaciones de defensa personal-policial. Cualquier agente que esté fuera de servicio puede hacer uso de estas instalaciones y acceder de forma directa a los vestuarios desde el aparcamiento subterráneo, sin tener que pasar por la entrada principal.

Una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia de género

Entre las actualizaciones que se han incorporado en el edificio se encuentra una ludoteca para los hijos de las víctimas de violencia de género que se entrevisten con los agentes de Vigilancia y Control de las Órdenes de Protección (Vicop). Esta sala, equipada con juegos para los más pequeños, se encuentra próxima a la habitación amable de entrevistas con las víctimas. Ambas están separadas por cristaleras para mantener a los menores visualizados en todo momento.

"Es algo pionero para una comisaría local en España", expresó Nuria Bravo. En esta planta, la segunda, también están las oficinas de las diferentes secciones policiales, donde los agentes de servicio acuden cada día después del pase de lista, y los despachos de los jefes.

La galería de tiro virtual y real

Otra de las grandes novedades se encuentra en el primer sótano. En este nivel se guardan los vehículos oficiales e incluye enchufes para aquellos que son híbridos o eléctricos. La nueva comisaría también le ha servido al Ayuntamiento para unificar su Centro de Procesamiento de Datos (CPD), antes repartido entre la plaza Mayor y la calle Instituto, y que está protegido en esta planta baja.

Tras otra de las puertas del parking, se esconde la modernísima galería de tiro. Cuenta con una sala de formación antes de pasar a la práctica. A la zona habitual de entrenamiento en el funcionamiento de las armas se le ha sumado una zona para acción virtual.

"A través de unos sensores y unas gafas de realidad virtual, podemos simular cualquier escenario sobre el que trabajar", relataba Artime.

Esta novedad ha sorprendido a los propios agentes de Gijón y a otros que han pasado por la ciudad. En el mismo espacio se encuentra la galería de tiro tradicional, con cuatro columnas para hacer más reales los ejercicios y todas las medidas de protección, incluida una potente sirena que se activa si se sobrepasa la línea de seguridad.

Todavía falta por rematar algunos detalles, como terminar de amueblar estancias o poner operativo el centro de control, que también actuará como sala de crisis y que será el cerebro de un edificio que ha convertido a la Policía Local de Gijón en uno de los cuerpos más avanzados del país.