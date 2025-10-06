Isabel la Católica, una isla antirruido para "escapar del estrés ambiental"

Isabel la Católica es el parque más representativo de Gijón y ahora también será una isla antirruido a preservar como "área donde las personas puedan escapar de los factores de estrés ambiental urbano". La ley del ruido fijó ya en 2003 la figura de las zonas tranquilas para su protección contra la contaminación acústica. El Ayuntamiento ha propuesto que el parque de Isabel la Católica pase a tener esa condición de cara a su incorporación al nuevo mapa estratégico del ruido.

Esta es una de las novedades que se pueden encontrar en el documento de actualización del plan de acción en materia de contaminación acústica que mañana buscará la aprobación inicial en la Junta de Gobierno. El documento sienta sus bases en el plan en vigor desde 2023 adecuándose a las nuevas condiciones y requisitos de información que ha impuesto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La protección de esas zonas tranquilas, que se articulan como medida preventivas, es una de las siete líneas estratégicas sobre la que se distribuyen unas sesenta medidas ya en marcha o a desarrollar en los próximos años en la ciudad para mitigar el ruido. Más de la mitad de esas medidas tienen que ver con la reducción y control del tráfico rodado y entre ellas están muchas de las descritas en el polémico Plan de Movilidad. Medidas que tienen que ver con la reordenación de la ORA, la generación de aparcamientos, la creación de entornos escolares seguros o el impulso a la movilidad ciclista, por poner unos ejemplos, pero donde siguen vigentes las paralizadas zonas de bajas emisiones –tanto en La Calzada como en el Centro–y el ya olvidado vial de Jove como acceso al Puerto.

Las otras líneas estratégicas centran su atención en mitigar los ruidos que se generan por obras, por actividades comerciales e industriales y por el propio Ayuntamiento a través de servicios municipales como el de limpieza o recogida de basuras. Tiene capítulo propio el ruido que se genera en las zonas de ocio. Y en este ámbito han sido varias las medidas que se han tomado en los últimos tiempos desde la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles. La ultima acción fue fijar puntos de control en cuatro espacios muy significativos del ocio local durante los meses de verano. Los resultados del estudio final se podrán conocer en unos meses.

Siete líneas estratégicas contra el ruido

Reducción del ruido asociado a la movilidad urbana: 36 acciones. Desarrollo sostenible y lucha contra el ruido en obras y edificación: 9 acciones. Mejora de las actividades de ocio con control del ocio nocturno y las actividades recreativas: 3 acciones. Mejora acústica en las actividades industriales y comerciales: 1 acción. Selección, evaluación y gestión de zonas tranquilas: 3 acciones. Concienciación ciudadana y formación a trabajadores para la lucha contra el ruido: 4 acciones. Mejora acústica en servicios municipales. 3 acciones.

Nuevo plan de residuos

Un mes de plazo tendrán los gijoneses para presentar alegaciones al nuevo plan municipal de residuos. Un documento que bajo el título "Residuos cero" fija las estrategias y acciones a desarrollar desde ahora y hasta 2030 para rebajar el nivel de residuos que se generan en la ciudad y hacerlo coincidir con las exigencias de la Unión Europea. Tras meses de trabajo y reuniones impulsadas desde la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) el documento salía aprobado por unanimidad del Consejo municipal para la prevención y Gestión de Residuos y el Fomento de la Economía Circular.

Mañana, salvo sorpresa, recibirá la aprobación inicial en Junta de Gobierno y, como paso previo a su aprobación definitiva, será sometido a información pública por un periodo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El documento que llega a la Junta de Gobierno describe 31 medidas de actuación organizadas en cuatro líneas estratégicas. El mayor número de medidas tienen que ver con ampliar los recursos que permitan facilitar a los vecinos la separación de residuos y es en la que ya trabaja Emulsa con más papeleras, más contenedores y más servicios de recogida. De cara al futuro, y si se siguen incumpliendo las cifras obligadas de reciclaje, el plan abre la puerta a implantar un sistema de pago por generación e incluso a que haya patrullas de control en las calles. Todas esas acciones conllevan un gasto de 34 millones hasta el año 2030.

Plan de movilidad

El orden de la Junta de Gobierno de esta semana incluye como primer punto la propuesta de actualizar condiciones y plazo de finalización del contrato que se estableció en 2023 entre el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) de cara a ejecutar la parte que le tocaba a Gijón del proyecto "Ciudades conectadas", que se financia con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un proyecto para impulsar la movilidad urbana que unió en su momento a Gijón con Valladolid, Valencia, Vitoria, Logroño y Fuenlabrada. A Gijón le tocó desarrollar nueve tareas con un coste de 2,3 millones. Desde renovar el sistema de billetaje a experimentar con procesos de prioridad semafórica o estudiar elementos de transporte a demanda.

La actualización que ahora se activa supone prolongar hasta el 30 de septiembre de 2026 la vigencia del proyecto y reajustar las transferencias que Emtusa va recibiendo del Ayuntamiento para gestionar las actuaciones del plan de financiación europea.

Por otro lado, la Junta de Gobierno analizará varias propuestas de concesión de subvenciones a empresas. La propuesta de aprobación de una convocatoria para la provisión de puestos singularizados de secretarios y secretarias de altos cargos, por el procedimiento de libre designación, y una modificación de la relación de puestos de trabajo del área de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de ciudad.