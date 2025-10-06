Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El modelo de festejos de Gijón que quieren cambiar IU y Podemos: "El actual es solo para captar turistas y el negocio de los de siempre"

Los portavoces de ambos partidos promueven en el Pleno crear una comisión abierta a la ciudad para consensuar una nueva política festiva

Público en un concierto en el parque de Hermanos Castro.

Público en un concierto en el parque de Hermanos Castro. / Ángel González

R. Valle

Los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, firman una iniciativa a debatir y votar en el Pleno en la que solicitan la creación en el marco del Consejo Social de la ciudad de una comisión de trabajo que "tenga por objeto abrir un debate ciudadanos en torno al modelo de festejos de Xixón con el fin de alcanzar un consenso respecto al mismo entre todos los agentes del concejo". Una iniciativa que parte de su compartido rechazo al actual modelo impulsado por el gobierno de Foro y PP donde, aseguran ambos portavoces, "se ha reducido la política de festejos a otro nicho de negocio para los de siempre» y "se programa pensando en la captación de turistas y no en los vecinos».

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, en la presentación de la iniciativa.

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, en la presentación de la iniciativa. / R. V.

Para Javier Suárez Llana en el olvido ha quedado esa política de festejos de otros momentos que apostaba por dotar de identidad a la ciudad y que se caracterizaba por su carácter público. "Y por eso se generó un instrumento municipial, que primero fue el teatro Jovellanos ya ahora Divertia, para gestionar lo que era una política pública", explicó el portavoz de IU. Frente a esa concepción, los dos partidos de la izquierda denuncian un modelo actual donde "por primera vez los festejos populares están patrocinados, y encima por una marca de bebidas alcohólicas, donde se abusa de los patrocinios municipales a eventos privados y lucrativos y donde se privatiza el espacio público, como con Paseo Gastro".

Ante este panorama entienden que hay que sentarse a hablar y, sobre todo a escuchar. "Las asociaciones vecinales tienen que estar en esa comisión, no es normal que los vecinos no tengan voz en esto", indicó Olaya Suárez para quien es también primordial que el acuerdo que se alcance se base en el consenso para que ese modelo de festejos no varíe de mandato en mandato según quien esté en el gobierno.

