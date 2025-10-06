La obra del albergue de peregrinos de Gijón se entregará a finales de octubre

El albergue de peregrinos de Gijón, ubicado en el antiguo edificio de Vicasa, en La Calzada, encara la recta final de su rehabilitación. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, visitaron la obra y confirmaron que los trabajos concluirán a finales de octubre, "en quince días", lo cual se traduce en un mes antes respecto del plazo límite fijado, el cual se marca a finales de noviembre. “Me alegro mucho de que en la zona Oeste se recupere un edificio magnífico, con una rehabilitación excelente, que se entrega con adelanto y que cumple un objetivo importantísimo para la ciudad”, destacó Moriyón, visiblemente satisfecha.

Villoria explicó que la obra está muy avanzada y solo resta equipar la cocina y algún remate en la última planta. A partir de ahí, el siguiente paso será contratar los suministros del equipamiento para la puesta en funcionamiento del inmueble. “Para la apertura tenemos que coordinarnos con la Concejalía de Promoción Económica de Ángela Pumariega, que es la que contratará estos suministros para la puesta en marcha. Nosotros llevamos la parte de la obra, que tuvo un presupuesto de dos millones de euros, de los cuales medio millón está financiado con Fondos Europeos", precisó.

La regidora también puso en valor la celeridad en la ejecución del proyecto. “Estamos muy contentos con esta realidad de una obra que no solo no se retrasa, sino que se adelanta; Hay que felicitar a la empresa y alegrarnos de que haya cosas que marchen realmente bien”, dijo.

Moriyón incidió durante el recorrido por la instalación en que “habrá una licitación para adjudicar su gestión”, el último paso antes de la apertura. “Con este edificio lo que se cumple es un objetivo importantísimo. No hace tanto, al inicio de mandato, Gijón no tenía ni albergue de peregrinos ni albergue de jóvenes”, recordó la regidora, que sacó pecho de que "a poco más de la mitad del mandato", la ciudad cubrirá esta pasada carencia. “No cabe más que felicitar por esta rehabilitación a la empresa que la ha realizado y a los equipos técnicos del Ayuntamiento”, añadió.

La alcaldesa subrayó la importancia de la recuperación de un inmueble que estaba en un avanzado estado de declive. “Cuando se pueda visitar se comprobará que un edificio que estaba muy deteriorado y podría ser como las naves de Flex, en La Calzada”, apuntó. Por ello, recalcó que “en la zona Oeste se recupera un edificio magnífico con una rehabilitación excelente”, que permitirá que Gijón disponga de 62 plazas de alojamiento que serán gestionadas como albergue de peregrinos y de jóvenes. “A partir de ahora Gijón, con el edificio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, tiene residencia de artistas, cosa que no tenía, y ahora también 62 plazas que serán gestionadas para albergue de peregrinos y jóvenes”, insistió.

Respecto a dicha capacidad, dos tercios de las plazas se destinarán a este público objetivo, mientras que en el otro tercio habrá disponibilidad para el hospedaje de cualquier visitante. "Siempre supeditado al fin primordial", acotó Moriyón.

Fondos europeos y Cimavilla

Durante la visita, la alcaldesa se pronunció sobre la pérdida de los fondos europeos solicitados para el plan integral de Cimavilla. Moriyón defendió la gestión del Ayuntamiento y agradeció el respaldo vecinal: “Quiero recordar que cuando concurrimos a los fondos para el plan integral de Cimavilla se hizo con transparencia, se publicó, se puede conocer bien lo que se pretendía y tengo que agradecer a la asociación de vecinos el plan y ellos nos dieron una carta de apoyo a ese plan”.

La primera edil dejó claro que, pese al revés en la financiación europea, el compromiso con Cimavilla sigue en pie. “Nada más que recibimos la noticia, establecimos contacto para garantizar que Tabacalera sale adelante sí o sí, la plataforma única también, porque los temas de accesibilidad son primordiales. Y continuaremos con ellos, ese es el compromiso de este gobierno, saldrá todo adelante, quizá un poquito más despacio, pero lo hará”, aseguró.

Moriyón avanzó que esas inversiones están incluidas en la propuesta de presupuestos, actualmente en tramitación. También aludió a las necesidades de espacio vecinal en el barrio alto. “Quizá hasta enero no podamos ofrecerles ese plan, que va a ser satisfactorio, creo, en cuanto a dependencias que los vecinos de Cimavilla necesitan porque, evidentemente, la Casa del Chino es un espacio limitado y debería quedar como lugar de reunión simbólico, como la matriz. Hay que dotarles para más espacios para actividades en el barrio”, afirmó.

Finalmente, ante las críticas del Consejo de Mujeres por el traslado de la Oficina de Políticas de Igualdad al Museo Nicanor Piñole, la alcaldesa zanjó la cuestión con prudencia. “Respeto absoluto al tema. El Gobierno mantiene los planes, escucha a la ciudadanía y a las asociaciones y va tomando decisiones. Poco a poco vamos avanzando”, concluyó.