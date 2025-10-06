La regasificadora de El Musel busca entrar en el sistema nacional en 2027

Musel e-Hub, sociedad propietaria de la regasificadora de El Musel participada por Enagás (75%) y Reganosa (25%), ya está trabajando, según fuentes del sector, en la propuesta para intentar que la planta gijonesa se incorpore al régimen ordinario del sistema gasista estatal. Esto, de salir adelante, supondría eliminar las restricciones de regasificación, con un previsible incremento en la actividad de la planta de El Musel, única de España que está excluida del régimen general.

Como alternativa, también se trabaja en volver a contratar la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) de la planta para la descarga, almacenamiento y posterior carga en metaneros con destino a otros países del mismo, lo que permitiría al menos mantener la actividad de la planta. Actualmente ese es el régimen en el que opera, tras haber adjudicado a Endesa en 2023 el uso de la instalación como almacén logístico.

La regasificadora de El Musel, que acabó de construirse en 2012, se mantuvo inoperativa hasta julio de 2023, por una sentencia judicial que obligó a repetir toda la tramitación administrativa y por la hibernación a la que fue sometida ante el descenso de la demanda de gas natural en España. La planta logró el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Administración del Estado para que salieran de su hibernación en 2023, pero no para que se integrara en el régimen ordinario, sino para que sirviera como refuerzo a la garantía de suministro en Europa a raíz de la invasión rusa de Ucrania, dentro del Plan Más Seguridad Energética.

La autorización no sólo permite la reexpedición de GNL en barco desde El Musel, sino también el suministro de GNL en camiones cisterna a clientes de España. En cuanto a la regasificación, sólo se le autorizó el mínimo imprescindible por condiciones técnicas, esto es, a regasificar estrictamente lo necesario para volver a licuar el "boil-off" que es el gas que se evapora espontáneamente en el interior de los tanques, y que vuelve a licuarse mediante intercambio de calor al regasificar. El gas vertido a la red estatal por la regasificadora gijonesa está siendo, por tanto, muchísimo menor al que podría enviar al sistema la planta de El Musel por su capacidad técnica.

Desde su puesta en marcha en julio de 2023, en la regasificadora de El Musel se han descargado 28 buques metaneros –la mayoría procedentes de Estados Unidos– y se han realizado cinco recargas de buques. El volumen de gas natural licuado hasta el pasado viernes era de 28.573 gigavatios-hora. Esto equivale a 1.853.175 toneladas de GNL, que se transporta en barco y almacena en los dos grandes tanques de la regasificadora a 160 grados bajo cero, que es la temperatura necesaria para que el gas metano pase a estado líquido. La cantidad de GNL descargada en El Musel desde la activación de la planta, supera con creces la demanda de gas natural en Asturias en el mismo periodo. Algo menos de la mitad de los camiones cisterna expedidos tuvieron como destino clientes en Asturias.

Desde que se autorizó en 2023 la activación de la planta gijonesa como almacén logístico se han producido dos circunstancias que podrían jugar a favor del intento de que se eliminen sus restricciones a la regasificación a partir de 2027. Por un lado, el grupo II de la térmica de Aboño, de 494 megavatios de potencia, ha dejado de quemar carbón para pasar a operar este año con gas natural. Por otro lado, el pasado 28 de abril los ciclos combinados (centrales térmicas de gas) jugaron un papel esencial en la recuperación del sistema eléctrico español tras el cero energético nacional que dejó sin luz a toda la península Ibérica durante horas.

La actividad que se autorice a la planta a partir de 2027 también tendrá incidencia en los tráficos de El Musel. Además del GNL, el futuro de la planta también pasa por proyectos vinculados a la descarbonización, como el hidrógeno renovable, que se puede almacenar y transportar en forma de amoniaco o metanol.