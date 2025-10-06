Revuelo en Gijón: se moviliza la UVI Móvil para atender a un motorista tras chocar con un coche
El sucesos se produjo en la avenida de Gaspar García Laviana
Susto en Gaspar García Laviana, en Gijón, por un accidente de tráfico en el que un motorista quedó tendido en el suelo. Efectivos de la Policía Local y sanitarios tuvieron que ir al lugar de los hechos, a la altura de la calle Cataluña, para atender al herido.
Según las fuentes consultadas, en el accidente se vio implicada una moto y un cocho. Dicho coche bajaba por la calle Cataluña y giró hacia la izquierda, en dirección hacia Príncipe de Asturias. A su vez, el conductor de la moto subía por la calle Cataluña para seguir de frente por el cruce, cuando el turismo colisionó con la moto.
Hasta el lugar de los hechos se movilizó una UVI Móvil para atender al motorista, que quedó tendido en el suelo. Si bien, no sufrió heridas graves. La alcoholemía también fue negativa para el conductor de la moto.
Otros incidentes
No es el primer suceso vial que ocurre en Gijón en los últimos días recientemente un autobús de línea sufrió un accidente en la avenida Pablo Iglesias al ser empotrado contra un coche que intentaba girar. La colisión provocó cinco accidentes entre los que se incluyó una mujer que tuvo que ser trasladada por por heridas de carácter moderado.
Durante el fin de semana, también se produjo un accidente entre dos vehículos en la avenida Galicia. Un fuerte golpe por el que tuvieron que ser trasladados al hospital los dos conductores. Uno por conmoción y la otra por heridas en manos y un tobillo.
