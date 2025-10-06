Una valiosa donación para Gijón: la colección de música de ópera de Isidoro Cortina se queda en la Biblioteca Jovellanos
Quien fuera jefe de la Policía Local y estudioso de Asturias, fallecido en 2021, tuvo en la música una de sus grandes pasiones
La gijonesa biblioteca pública Jovellanos ha incorporado a su catálogo la colección privada de discos de ópera de Isidoro Cortina Frade, quien fuera jefe de la Policía Local de Gijón entre 1961 y 2001 pero también un reconocido estudioso de la historia de Asturias y Gijón. Cortina falleció en mayo de 2021 a los 84 años. La colección ha sido donada por su viuda, Margarita Pescador.
Con una gran formación humanística y artística, Cortina Frade era entusiasta de la música y la historia. Fue miembro del Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos), del Foro Jovellanos, crítico de música y enamorado de la fotografía. Además, escribió varios libros sobre patrimonio asturiano. Todo ello sin abandonar su actividad policial
Fue su pasión por la música, y más en concreto por la ópera, lo que le llevó a crear una colección única de CDs, con títulos especialmente dedicados a Giuseppe Verdi. La colección que ahora custodiará la Biblioteca Jovellanos. El acto oficial de presentación de la colección tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 18:00 horas.
La presentación correrá a cargo del crítico musical Ramón Avello, quien ofrecerá una semblanza de Isidoro Cortina y comentará las obras más significativas de la colección. Durante el evento se expondrá parte de esta valiosa selección de discos y se podrán escuchar algunas de las arias más emblemáticas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro: 'Somos fraternidad y esperamos que la Unidad Pastoral abra un nuevo camino
- Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
- Este es 'Piñolín', el gato callejero que tiene enamorado a medio Gijón: 'Todos los vecinos le echan de comer
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- Cinco heridos (uno de consideración) tras accidentarse un autobús urbano en Gijón
- Grave accidente de madrugada en Gijón con un motorista herido: 'El casco le salió despedido
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos