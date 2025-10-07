La historia de dos amigos, un aparejador y un dentista, que nacieron y murieron casi a la vez en Gijón

La imagen del año 1927 nos muestra a dos amigos. Ambos semicentenarios cuando la foto. El que mira a la cámara con sombrero y una botella de sidra delante es el aparejador gijonés Enrique Álvarez-Sala Meana (Gijón, 1877-1961). El que está bebiendo una copa con un puro en la otra mano es el dentista Armenak Cheriguian Nigogoo nacido en Constantinopla, ―a partir de 1930 Estambul, en el año 1877, con consulta en Gijón desde inicios de la década de 1910 y que en nuestra ciudad murió el 9 de enero de 1961, a los 84 años. La casualidad hizo que los dos amigos nacidos tan lejos pero en mismo año― fallecieron en Gijón en 1961 a la misma edad: el dentista en enero y el aparejador en octubre de 1961, los dos a los 84 años.

Un aparejador

Los padres de Enrique Álvarez-Sala Meana fueron Elías Manuel Álvarez Sala, que fue capataz de obras municipales y luego jefe de los bomberos de Gijón, e Inocencia Etelvina Meana. Del matrimonio nacieron José Cirilo, Cesáreo, Enrique, María, Manuel y Marcelino Álvarez-Sala Meana. Con 19 años, en el año 1896, el luego aparejador sirvió como voluntario en la guerra de Cuba y ya a principios del siglo pasado, en marzo de 1902, lo vemos anunciado en la prensa local como "auxiliar interino" del arquitecto municipal que era entonces, desde 1900, Luis Bellido González. A Luis Bellido lo sustituyó en el cargo en octubre de 1902 Miguel García de la Cruz.

En el año 1911, ya tenía Enrique su propio estudio de aparejador en la calle de Menéndez Valdés 50, bajo. Se anunciaba: "Enrique Álvarez Sala, exayudante de varios arquitectos. Se hace cargo de la redacción de proyectos, tasación de parcelas, medición de terrenos, licencia de edificación, aperturas de huecos, portadas de tiendas, reformas de fachadas y, en general, de toda clase de dibujos". La esposa de Enrique Álvarez-Sala Meana fue Nieves Morís Fernández-Vallín que falleció en abril de 1958, y tuvieron tres hijos, Enrique, José Luis y Juan José Álvarez-Sala Morís. El mayor, Enrique Álvarez-Sala Morís (Gijón, 1910-1995) fue arquitecto-jefe municipal del Ayuntamiento de Gijón, y casualmente también murió cuando tenía 84 años.

La "Asociación Regional de Aparejadores Titulados de Obras de Asturias" se fundó en el año 1931 y Enrique Álvarez-Sala Meana fue de los primeros colegiados, figura con el número 11 en los libros de actas. Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, ficha de Enrique Álvarez-Sala Meana: "Aparejador, de 59 años, natural de Gijón, afiliado a la Asociación Nacional de Técnicos, CNT de Gijón. Carp. 29, fol. 91, serie J Santander".

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo" (9 de diciembre de 1947) aparece el anuncio de su jubilación como aparejador municipal del Ayuntamiento de Gijón. Cuando murió, el 24 de octubre de 1961, en su casa de "Villa Nieves" en Somió― en la prensa se publicaron dos esquelas, una de la familia y otra del Colegio de Aparejadores de Asturias anunciando su funeral en la iglesia de San Julián. Como "una gran manifestación de duelo" fue descrito en el diario "Voluntad" el funeral y el entierro en Ceares del aparejador.

Un dentista

Residió Armenak Cheriguian Nigogoss en Gijón desde 1910, procedente de Galicia, y en nuestra ciudad su clínica dental estaba en el segundo piso del número 27 de la calle de La Merced. Esquina con Jovellanos y cara al Parchís. Se trata de la hermosa casa modernista que es obra del catalán Francesc Berenguer, colaborador de Antonio Gaudí, aunque oficialmente el autor sea Josep Graneri Prat. Allí está ese edificio desde el año 1902. En el primer piso estaba la oficina de una empresa de maquinaria eléctrica, Brown Boveri, y en el segundo tenía su consulta como odontólogo el turco Armenak Cheriguian Nigogoss.

A partir de 1913 varios anuncios en toda la prensa gijonesa, y en revistas nacionales, nos informan de la clínica dental del "cirujano dentista señor don Armenak Cheriguian", y se dirigen a su "numerosa y distinguida clientela" por ejemplo dando cita previa para evitar aglomeraciones y así al llegar al gabinete dental ser "inmediatamente servidos". Vemos también notas de sociedad sobre sus aportaciones a la Cocina Económica, para levantar la Casa del Pueblo de Gijón y el mirador de El Fito o para apoyar la campaña para que el partido de fútbol España-Italia se celebrara en El Molinón en el año 1928, como así fue el 22 de abril de ese año. Muy aficionado a la fotografía era el dentista.

Su rastro desaparece tras la guerra civil. Sólo figura en junio de 1941 como uno de los donantes para ayudar en la compra de la Gran Cruz de Beneficencia para el médico don Avelino González. Solamente eso hasta el año 1961 cuando se comunica su muerte (una nota necrológica no esquela) en los diarios "El Comercio" y "Voluntad" del 10 de enero de 1961: "Los odontólogos gijoneses ruegan a sus amistades se dignen asistir a la misa de réquiem que por el eterno descanso del alma de don Armenak Cheriguian Nigogoos, en la iglesia de San José el jueves día 12 a las diez de la mañana".

En el año 1903, en Orense, se había casado Cheriguian con una joven gallega llamada María Vales Díaz. Él tenía 26 años y María 17 años. Tuvieron una hija, Norberta Elisabect Cheriguian Vales, que falleció en Gijón en junio de 1974. En el semanario gijonés "Hoja del Lunes" vemos que María Vales Díaz "viuda de Cheriguian", murió en Gijón el 23 de junio de 1985, casi centenaria y residente en un asilo de Somió.