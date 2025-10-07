Arturo Artime, jefe de la Policía Local de Gijón: "La coordinación entre cuerpos de seguridad en Gijón es ejemplo para toda España"

Desde que es jefe de la Policía Local de Gijón, Arturo Artime Rey (Luanco, 1969) no ha tenido tiempo para asimilar el cambio de mando. En mayo le dio el relevo al anterior comisario jefe, Alejandro Martínez Gallo, y durante estos meses ha afrontado uno de los veranos más multitudinarios que se recuerdan en la ciudad y un cambio de comisaría que espera culminar a finales de año cuando la sala de control esté ya operativa en la nueva sede de Sanz Crespo.

¿Cómo lleva la adaptación a la nueva comisaría?

Para lo bueno siempre nos adaptamos bien. Es cierto que había miedo porque había que desplazar a mucha gente a la vez. Analizando el traslado, que solo queda mover la sala de control de la comisaría de San José, gracias a la implicación de los policías se hizo sin grandes incidencias. El servicio no se vio comprometido en ningún momento. Hacer esto en pleno verano quiere decir que la organización fue prácticamente perfecta.

¿Por qué era necesario el cambio?

El problema de San José es que se había quedado pequeña. Las nuevas secciones que se incorporaron a la Policía Local de Gijón desde la última reforma, a principios de los 90, tenían que incorporarse al espacio físico parcheando lo existente. Eso lo convirtió en un edificio demasiado estresado en cuanto a su uso y poco organizado.

Mencionaba la sala de control, ¿cuándo se espera que se traslade a Sanz Crespo?

Esperamos que esté operativa una sala de control en este edificio antes de final de año.

¿Por qué es tan importante?

Es su centro neurálgico. Todos los requerimientos que nos hacen los ciudadanos nos entran por la sala de control y desde ahí se trasladan a las patrullas de la calle para coordinarlas. Necesitamos que esté operativa aquí para centralizar los servicios, pero no quiere decir que se vean perjudicados por tener la sala en San José. Es cierto que teniendo el edificio nuevo la idea es que se traslade y el otro edificio se deje cerrado por completo.

Llegaron a participar ustedes en el proyecto del nuevo edificio.

El hecho de contar con los profesionales que lo van a utilizar es fundamental. Nadie mejor que un policía sabe de las necesidades que tiene dentro de su sede.

¿Este traslado va a ir unido a un aumento de agentes?

Estamos diseñando la RPT (Relación de puestos de trabajo) y no está previsto.

Han incorporado en los últimos meses varias tecnologías como los drones.

La tecnología al servicio de la seguridad siempre es positiva. En el caso de los drones, es la última muestra de la tecnificación del servicio de policía. Sus utilidades son infinitas, desde el control de flujos de personas, seguridad en operativos policiales, en controles de alcoholemia o localización de personas desaparecidas. Gijón tiene kilómetros de fachada marítima y, lamentablemente, hay que utilizar el dron para atender posibles desapariciones. Es un nuevo elemento que podemos disfrutar y que vamos incorporando paulatinamente.

Ha sido un verano muy movido en Gijón. ¿Cómo lo han afrontado?

Lo que venimos observando es que la agenda de actividades culturales y festivas aumentó, pero lo hizo de forma ordenada. Desde la policía no hemos detectado un incremento de las intervenciones ligadas a esas actividades. Sí que nos requiere un aumento organizativo y de esfuerzo del personal, que está muy implicado, pero estamos perfectamente capacitados para dar cobertura a todas ellos.

¿Ha tenido tiempo para evaluar sus primeros meses en el cargo?

Se mantuvo el mismo equipo de trabajo a excepción de la salida de Alejandro (el anterior comisario jefe) y la llegada de un nuevo intendente. Durante todo el verano es tal el número de eventos y servicios que hay que preparar, más la mudanza de las instalaciones que, realmente, llevo desde mayo sin poder hacer un balance de mi situación personal. Supongo que a partir de ahora que se tranquilizará un poco todo, llegará el momento de pensar sobre lo que hacíamos antes y hacemos ahora.

¿Hay buen entendimiento con la Policía Nacional y Guardia Civil?

La coordinación entre cuerpos en Gijón es ejemplo para toda España. Los mandos responsables de los tres cuerpos nos reunimos una vez a la semana para poner en común la agenda de eventos, la previsión de actividades y la comisión de hechos delictivos. Que tengamos conocimiento solo sucede aquí. Además, facilita la relación personal entre los mandos de los cuerpos, no queda encorsetada a actos oficiales.

¿Qué opinión cree que tiene la ciudadanía de la Policía Local de Gijón?

Si no creyese que tiene una impresión buena no sería el jefe de la Policía Local. En esta vida no le puedes gustar a todo el mundo, pero lo que tenemos que tener es la conciencia tranquila con el trabajo que desempeñamos y saber que lo hacemos de la mejor manera posible.

¿Cómo están actuando respecto a la ordenanza en el control de animales de compañía?

Estamos diariamente. Tenemos que entender que Gijón es una ciudad con muchos animales de compañía y hay que alcanzar la mejor convivencia entre unos y otros. La Policía lo que tiene que hacer es ayudar.

¿Ha habido un aumento en los accidentes de tráfico?

No hay nada que me indique que haya una alarma en este aspecto. Las estadísticas hay que cogerlas con cautela, ya que dependen del número de vehículos que estén en circulación.

¿Algún último mensaje para los ciudadanos de Gijón?

La Policía Local de Gijón lo único que tiene que hacer es trabajar para y por el ciudadano y en eso estamos. Animamos a todos los ciudadanos a que nos requieran cuando estimen que somos necesarios y les daremos el mejor servicio posible.