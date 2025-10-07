"Calabazas y calaveras", dos jornadas de sustos en el Botánico

Tras recuperar la fiesta el año pasado el Jardín Botánico vuelve a incluir en su programación la actividad de "Calabazas y calaveras", una de "las más bonitas", como aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. La cita se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre y girará en torno al Samaín. "Habrá actividades de día para toda la familia y de noche para los mayores", confirmó el edil, que desveló alguna de las actividades pero sin querer hablar del contenido para mantener el suspense.

Volverán los "Encuentros inquietantes" para los más pequeños, con un recorrido por el Jardín que tendrá algún susto que otro. La ambientación, con más de veinte especies de calabazas cultivadas en el propio huerto del Botánico, también servirá para ambientar otros espacios como un escenario destinado a actuaciones musicales. También habrá un evento que tendrá la sidra dulce como su principal atractivo o una fiesta nocturna para tomar algo y disfrutar. "No se descarta la aparición de algún que otro ser mitológico", mencionó Martínez Salvador, dejando el gancho sobre lo que se van a encontrar los asistentes.

La primera de las fechas, el 31 de octubre, tendrá un aforo restringido para solo adultos. De 20.00 a 00.00 horas, se realizará una especie de búsqueda por el jardín en el que ir encontrando a los diferentes seres que lo habitan. Posteriormente, comenzará la fiesta con música, foodtrucks y ambientación temática. Las entradas tienen un precio de 6,50 euros para el público general y de 4,50 euros para los mayores de 65.

El 1 de noviembre se abrirán las actividades a todos los públicos, con otra búsqueda adaptada al público joven y una fiesta con Maguestu, sidra dulce y música en la Quintana de Rionda. La entrada para los menores de 12 años cuesta 3,50 euros y de 12 a 26 años 4,50 euros.