La comisión del Nicanor Piñole advierte: "Una exposición temporal no es un museo"

"Quienes formamos parte de la comisión tenemos la obligación moral de velar por que el Museo Nicanor Piñole permanezca abierto para disfrute del público y como custodio de buena parte de la obra de uno de los grandes pintores asturianos y españoles del siglo XX; también de cuidar de que sus fondos no sufran riesgo de deterioro o menoscabo". Con esas palabras se expresan los miembros de la comisión del Museo Piñole en un comunicado en el que reivindican que "una exposición temporal no es un museo, el número de obras expuestas sería limitado y no estaría sometido a rotación", en referencia a los planes del gobierno local de impulsar una gran muestra sobre Piñole en el Palacio de Revillagigedo como antesala de la instalación definitiva del legado del pintor en Tabacalera.

Apuntan en el escrito que "además de que habría un periodo de meses entre el cierre del museo y la apertura de la exposición, no puede asegurarse cuánto tiempo se prolongarán las obras y si el propietario del edificio que la acogerá la mantendrá indefinidamente". En ese sentido, remarcan los integrantes de la comisión que "tampoco hay garantía de la adecuada conservación y seguridad de la obra no expuesta hasta que el nuevo edificio esté abierto con sus correspondientes almacenes debidamente acondicionados". "No cuestionamos ni la obra proyectada para la antigua fábrica de tabacos ni la construcción de un nuevo edificio anexo para albergar el Museo Piñole; sí nos oponemos a que se cierre el museo actual antes de que pueda realizarse el traslado, lo que supondría su desaparición de hecho, por mucho que se plantee que la falta de inmueble tendría carácter temporal", prosiguen.

Un cierre "innecesario"

El comunicado hace especial énfasis en este último apartado. "No nos oponemos a su traslado a un edificio que reúna mejores condiciones, pero el museo debe permanecer abierto hasta que este se produzca; no podemos estar de acuerdo con un cierre innecesario, que podría prolongarse durante años y que, al dejarlo sin edificio, incumpliría con la definición de museo del 'International council of museums', por lo que puede considerarse que contravendría la cláusula de la donación que establece que el museo debe ser permanente", agregan.

Resaltan desde la comisión que "en la escritura de la donación al Ayuntamiento de Gijón del conjunto de obras de Nicanor Piñole que constituyen el núcleo de su museo, Enriqueta Ceñal Costales, viuda del pintor, estipuló que, tras su fallecimiento, una comisión se encargaría de velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en el documento, legitimadas para, en su caso, iniciar y seguir el procedimiento oportuno hasta conseguir Sentencia firme de Resolución por incumplimiento de las dichas condiciones". En ese sentido, subrayan que "entre las condiciones de la donación se encuentra que el museo tenga carácter permanente y que 'la obra no expuesta sea depositada en el propio Museo', con las condiciones de seguridad y conservación adecuadas, que se especifican con detalle". "Según dispone el posterior testamento de doña Enriqueta, en caso de incumplimiento el legado sería entregado, en las mismas condiciones, al Ayuntamiento de Oviedo y, si este no lo aceptase, a la Fundación Príncipe de Asturias", sentencian en el comunicado.

El "grave daño al discurso expositivo"

Por otro lado, la comisión alerta de que "existe un serio riesgo de que las pinturas cedidas al Museo Nicanor Piñole por el de Bellas Artes de Asturias y el Reina Sofía de Madrid sean reclamadas por sus titulares, lo que supondría un grave daño para el discurso expositivo del museo y su objetivo de reunir los trabajos más significativos del pintor". La reorganización de equipamientos culturales conllevará asimismo la conversión del Piñole, junto a la plaza de Europa, en la nueva Oficina de Políticas de Igualdad. Al respecto, el Consejo de Asociaciones de Mujeres señaló hace unos días que el edificio se queda "muy pequeño".