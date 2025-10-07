Consenso por un parque Isabel la Católica "antirruido" en Gijón: "Será un atractivo más"

La conversión de Isabel la Católica en una isla antirruido, a preservar para que los usuarios puedan eludir el "estrés ambiental urbano", es, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, uno de los objetivos de la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles, en el marco de la actualización del plan de acción en cuanto a contaminación acústica. Una propuesta aplaudida entre los habituales del parque, para quienes la condición de zona tranquila supondrá "un atractivo más" para acudir al gran espacio verde. "Puede funcionar", coinciden.

La zona de juegos infantiles del parque.

La protección de estas zonas tranquilas urbanas es una de las medidas planteadas por el gobierno local, que contempla siete líneas estratégicas. "Es muy buena idea; aquí se escucha mucho ruido del tráfico", subraya Sara González, vecina de La Arena, sobre que Isabel la Católica sea esa suerte de oasis acústico. Apunta que el parque, el más icónico de Gijón, es un entorno "ideal" para pasar el rato o la tarde y que, si decrece el ruido ambiental, dará incluso un paso adelante.

"Todo lo que sea reducir contaminación acústica está genial, y más hoy en día, que estamos rodeados de calles muy grandes", señala, por su parte, Carlos Alegre, también de La Arena, para el que la implementación del plan en Isabel la Católica sería un plus. "Es una gran idea para tener un sitio al que venir a pasear, o con críos, y poder estar durante unos minutos sin ese estrés acústico", opina Alegre, que afirma que en las proximidades "siempre hay alguna obra". "Es como Los Pericones; te olvidas un poco de que estás en medio de la ciudad", agrega Carlos Alegre.

El planteamiento del Consistorio de que el parque obtenga la condición de isla antirruido también lo ve con buenos ojos Victoria Meana, residente en La Calzada pero que acostumbra a desconectar de vez en cuando con una visita a Isabel la Católica. "Me parece bien; es una manera de aislarlo del ruido", sostiene en referencia a los planes municipales. El Ayuntamiento buscará en la Junta de Gobierno de hoy la aprobación inicial del documento que recoge las novedades a impulsar.

Julio Turrado, vecino de la zona de El Bibio, se muestra conciso sobre el propósito con el parque. "Lo veo bien; puede funcionar", dice Turrado, que reivindica que Isabel la Católica "es el más céntrico y antiguo de Gijón". "Todos lo conocen y por aquí hay mucho movimiento", asegura Turrado, que resalta que, pese a ser un lugar "tranquilo", le rodea una ingente cantidad de tráfico rodado. En la lucha contra el ruido, el gobierno local proyecta estrategias que van desde la gestión de las mencionadas zonas tranquilas a la reducción del ruido asociado a la movilidad urbana o a la mejora acústica en actividades industriales y comerciales.

En lo relativo a Isabel la Católica, Pablo González asegura que su transformación en isla antirruido "sería fantástico". Aboga en ese sentido por mitigar la circulación de coches y otorgar más protagonismo a las bicicletas. "Debería mirarse más por la sostenibilidad", recalca González, que encomia la elección de Isabel la Católica como el área con la que estrenar la figura de zona tranquila urbana. "Este parque es un referente; está bien que empiecen por él", declara Pablo González, que personaliza el sentir general en el gran espacio verde ubicado en uno de los márgenes del río Piles, donde los usuarios quieren seguir refugiándose con, cuanto menos ruido, mejor.