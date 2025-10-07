Doce cintas del mejor cine de autor internacional compiten en Gijón

El Festival Internacional de Cine de Gijón presentó ayer la programación FICX Premiere, competición internacional dentro de la Sección Oficial. La selección final, compuesta por doce títulos, se completa con ocho nuevos trabajos que subrayan la identidad del festival: el descubrimiento de nuevos talentos, la apuesta por el cine de autor más audaz y el regreso de cineastas cuyo trabajo ha sido galardonado en pasadas ediciones, ha explicado la organización.

Entre otras, el programa incluye el estreno mundial del nuevo largometraje de Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro, "Los bobos", thriller de dos autores que saben lo que es ganar en Gijón. Lo mismo que el cineasta canadiense Denis Côté, que también vuelve al FICX con el estreno en España de "Paul". La lista de directores que retornan a Gijón se amplía con el cineasta francés Eugène Green ("A árvore do conhecimento") o la francesa Marie Losier ("Barking in the Dark"). Su compatriota Sophie Letourneur, presetna "L’Aventura". También se podrá ver "Back to the Family", nueva película del lituano Šarunas Bartas, del que también se verá "Laguna" en Esbilla. "The Assitant", de la pareja formada por Wilhelm Sasnal y Anka Sasnal y "Slackers", de Sorina Gajewski, completan el programa.